Milagro Sala: "Como lo quieran llamar, detenciones arbitrarias o presos políticos, pero resuelvan"

En el gobierno del Frente de Todos se desató una interna respecto a la situación judicial que viven algunos de los referentes kirchneristas que, además, generó el enojo del presidente Alberto Fernández que expresó: "Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo". Al respecto, Milagro Sala tomó el guante y respondió: "Como lo quieran llamar, detenciones arbitrarias o presos políticos, pero que resuelvan nuestra situación".

La líder de la Tupac Amaru, que cumple prisión domiciliaria, se autodefinió como "presa política" por "todo lo que vengo pasando en el transcurso de estos cuatro años", en referencia al gobierno de Cambiemos, presidido por Mauricio Macri. En diálogo con FutuRock, Sala reflexionó que, la discusión "semántica" sobre su situación procesal, es "un pretexto" para no resolver su caso.

"Todos discuten y nosotros seguimos presos, sufriendo acoso. Es agobiante lo que estamos viviendo los presos políticos. Mañana va a aparecer otro que va a decir lo mismo y va a tirar otro slogan. Basta, resuélvanlo", reclamó la dirigente social. Luego de que el Presidente expresara que le "molesta" que "digan que tengo presos políticos porque no los tengo", Sala reflexionó: "A lo mejor están recibiendo mucha presión".

"Yo le tengo mucho cariño a Alberto entiendo que a lo mejor están recibiendo mucha presión. Si lo ofendió que digamos que somos presos políticos le pido disculpas", agregó. Además, recordó el encuentro que mantuvieron en una de sus visitas: "Nuestro encuentro fue bonito y sincero. Él hablaba como referente político y me entusiasmó que uno de los primeros que fuera a verme fuera él".

Las definiciones más importantes de Alberto Fernández luego de la gira por Europa

La polémica se desató en el Gobierno cuando el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, descartó que existan "presos políticos" sino "detenciones arbitrarias". Varios funcionarios y referentes kirchnerista, entre ellos las ministra Elizabeth Gómez Alcorta, salieron a corregirlo y provocaron el enojo del Presidente.

"Es una discusión semántica. El preso político es el que está a disposición del Poder Ejecutivo. Yo no tengo a nadie detenido. Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo", expresó Alberto Fernández en diálogo con Radio Continental, y envió un mensaje para los suyo: "Hay que decirle a los compañeros que no seamos tontos, quieren dividirnos. No sé qué estamos discutiendo, no sé en qué lugar me quieren poner".

DR EA