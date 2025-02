El Gobierno desestimó los dichos del subsecretario de Ambiente sobre los incendios: "Todavía no es funcionario"

Luego de que Fernando Jorge Brom, quien fue designado como subsecretario de Ambiente tras la renuncia de Ana Lamas, asegurara que hubo fallas en la prevención de incendios en el sur del país, el vocero presidencial Manuel Adorni le bajó el tono a las críticas, subrayó que aún “no es funcionario ni ha asumido” y aseguró que “le falta información”.

“Todavía no es funcionario, no ha asumido, son las expresiones de alguien que no se interiorizó en la función y en lo que hemos hecho por los incendios. No es ni más ni menos que eso”, sostuvo Adorni durante su habitual conferencia en Casa Rosada, y agregó: “Se pondrá en contacto con la profundidad de los temas a partir de que asuma. No es funcionario, le falta información como para hablar con datos certeros”, definió.

El vocero presidencial intentó quitarle peso a las declaraciones de Brom, quien sostuvo horas antes en una entrevista radial que la mitigación de los incendios forestales no es uno de los principales focos de la gestión.

En su primera declaración pública tras ser designado como subsecretario este jueves, Brom señaló que la “presupuestación adecuada” para la prevención de los focos incendiarios existe, pero remarcó que “muchas veces no están los recursos en el lugar y en el momento que tienen que estar”.

“El tema de bosques y fuegos tiene prioridad cero. Es un tema que es una desgracia no solamente ecológica, sino humana. Así que hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir. Lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien”, declaró Brom este viernes en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Ante las críticas del flamante funcionario, Adorni le restó importancia a los dichos y aclaró que su designación aún no ha sido confirmada en el Boletín Oficial. “Cuando Brom efectivamente tome conocimiento de cómo hemos manejado la gran cantidad de ayuda y soporte que hemos dado, seguramente tenga una opinión más atinada”, declaró el vocero.

A su vez, Adorni resaltó que los funcionarios designados que se distancien de la línea expresada por el presidente Javier Milei deben “dar un paso al costado“. “No tenemos ninguna obligación de empujar la agenda del Presidente. El día que alguien, como ha pasado en varios casos o éste en particular, tenemos la libertad de irnos a nuestras casas y seguir con nuestras vidas”, agregó el portavoz.

La aclaración sobre la importancia de un estricto alineamiento dentro de la gestión libertaria se da en una semana en la que la “guillotina” del Gobierno expulsó a dos funcionarios: Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía Domingo Cavallo y representante de Argentina ante la OEA, y Mariano De los Heros, titular del ANSES. Desde el inicio del mandato de Milei, ya son 119 los funcionarios expulsados.

Si bien desde Casa Rosada afirman que la participación de Brom en Radio Mitre no había sido autorizada, aseguran que su designación se llevará a cabo con la intención de quitarle tensión a la situación por el manejo de los incendios y por los movimientos de entrada y salida de funcionarios.

Brom, de 74 años, se desempeñó hasta este jueves como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y fue nombrado subsecretario del área perteneciente a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a cargo de Daniel Scioli, tras la renuncia de Ana Lamas por “agotamiento”.

Para el subsecretario, la salida de Lamas se produjo por un “desborde en sus funciones de posiblemente no comprensión de que el tema ambiente no es un tema ideológico, sino que es un tema absolutamente ecológico. "Es una obligación cuidar el planeta porque es la casa en la que vivimos”, subrayó.

Las declaraciones del nuevo funcionario son contrarias al discurso del Presidente, quien ha manifestado que el “cambio climático es una mentira” y ordenó retirar a la delegación argentina de la cumbre del clima COP29 de las Naciones Unidas (COP29) en noviembre de 2024.

Las tensiones dentro de la subsecretaría de Ambiente por el manejo de los incendios forestales

La salida de la antecesora de Brom llega luego del traspaso de la Dirección del Manejo del Fuego al ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial este miércoles en medio de los incendios forestales en la Patagonia y la provincia de Corrientes. Anteriormente, el organismo dependía de la Jefatura de Gabinete.

El fuego continúa activo en Neuquén y las lluvias recién llegarían en 15 días

Desde el Gobierno aseguran que los focos registrados en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut se deben a “la acción humana directa vinculada a grupos mapuches“ como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que fue denunciada como organización terrorista.

Para el nuevo funcionario de Ambiente, los grupos que provoquen incendios deben ser perseguidos y judicializados, aunque pidió no politizar sus acciones. “Yo vengo de estar un año en la gestión en el INAI y ha habido también mucha manipulación de los temas, no solamente de terrorismo, que ya es extremo, sino de criminalidad, donde también eso hay que combatirlo. Yo diría que se ideologiza y se politiza", dijo.

