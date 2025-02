Alberto Weretilneck: "Eligieron el día y lugar para encender los fuegos"

Alberto Weretilneck responsabilizó no solo a las personas que intencionalmente originaron algunos focos de incendio en El Bolsón, sino que también aseguró que el "factor climático" tiene una gran influencia, a diferencia del discurso negacionista del Presidente en materia ambiental. Además, el gobernador indicó que, debido al fuego, "se han perdido 150 viviendas de forma total" y que los fondos transferidos por el gobierno de Javier Milei serán destinados a las familias afectadas. "El Gobierno Nacional transfirió 5000 millones de pesos, que se destinarán específicamente a las viviendas de los afectados que lo perdieron todo. Este monto se destinará directamente a reconstruir las viviendas quemadas", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Alberto Weretilneck es gobernador de Río Negro por Juntos Somos Río Negro. Fue senador nacional y vicegobernador de su provincia.

Comencemos con el tema de los incendios. Se mencionó que los incendios fueron provocados intencionalmente, pero aún no hay responsables identificados. ¿Qué información tiene usted sobre esto y cuál es su propia conjetura de quiénes fueron?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nosotros tenemos en la provincia de Río Negro dos incendios: uno es el que se llama Confluencia, que es el del Bolsón, y otro es en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que se llama Los Manzanos. Este último incendio, que hoy está afectando el Valle del Río Manso, es un incendio originado por una tormenta eléctrica en diciembre y que todavía no ha sido logrado apagar. Y por otro lado, tuvimos la semana pasada un incendio en El Bolsón, muy grave, muy trágico, que sí fue producido intencionalmente con tres focos en un lugar establecido y en uno de esos focos se encontró material inflamable.

Por otro lado, en la provincia de Chubut ha habido incendios intencionales en Puyén, incendio intencional en El Pedregoso, y todavía no está determinado el inicio del incendio en el Parque Nacional Lanín, en el Valle de Las Magdalenas. Así que estamos viviendo un verano muy, muy complejo, no solo por la intencionalidad de quienes hacen estas cosas, sino también por el factor climático. Estamos teniendo un verano muy extremo, con altas temperaturas, con vientos fuertes para la zona y con ausencia de lluvias, con lo cual, entre la intencionalidad de quienes hacen estas cosas y el factor climático, realmente es muy complejo para las provincias y para el Sistema Nacional poder dominar estos incendios.

"María BCRA": Javier Milei atacó otra vez a María Becerra por su frase sobre los incendios

Desde el sector ambientalista advierten que cada año estos incendios forestales son un poco más graves. ¿Cuánto tiene que ver esto con el cambio climático?

Mucho, mucho, mucho tiene que ver, mucho. Mire, El Bolsón, la zona del incendio, habitualmente recibe 1000 mm de agua por año. Este año estuvo en 400. Es fuerte. Los nuevos vientos, que antes no estaban, no se notaban tanto. Las altas temperaturas se tienen en la cordillera, como vamos a tener hoy, 30 grados, o como tuvimos los días de incendio, 32, 33 grados. Es una cosa muy rara, muy difícil. La ausencia de nieve, no, prácticamente nevadas como las que estamos acostumbrados, no se están dando. Así que yo en eso comparto, yo estoy convencido de que el cambio climático nos genera también un abordaje nuevo del manejo de estos incendios.

La estructura que tuvimos las provincias y que tuvo el país hasta hace años atrás en la lucha contra los incendios forestales de verano, está claro que hoy no alcanza, teniendo en cuenta la gravedad de la situación y el avance en los bosques de pobladores. Es decir, lo que nos pasó en El Bolsón es que el fuego corrió en 3 horas 9 km en una zona rural boscosa habitada por personas, y entonces nunca nos había pasado. Es la primera vez que nos pasa esto, y a partir de ahí genera un montón de situaciones para analizar, para evaluar, para cambiar y para mejorar también.

Con la maldición del "Maruchito", el gobernador de Río Negro repudió entre lágrimas a los responsables de los incendios

Nosotros hemos perdido 150 viviendas de forma total, o sea, 150 familias perdieron todo. Perdieron su casa, perdieron sus muebles, perdieron sus recuerdos, perdieron sus fotos, perdieron absolutamente todo. De estos 150, hay muchísimos que vivían de lo que se producía: plantación de frambuesas, operaciones de frutillas, animales. Se perdieron los alambrados, se perdieron las mangueras del agua. Solamente la reconstrucción de la red eléctrica son no menos de 2000 millones de pesos: 30 transformadores, 120 postes, 8 km de líneas de media tensión, 4 km de línea baja tensión. Y sin hablar del valor incalculable que significa la pérdida de los bosques. Realmente es una tragedia desde todo punto de vista.

Le preguntaba eso casualmente para juntar dos temas: primero, la negación del cambio climático por parte del poder ejecutivo nacional, y si hubo algún tipo de apoyo del gobierno nacional para combatir estos incendios, o si no lo hubo. ¿De alguna manera se relaciona con que la perspectiva es que no se trata de algo extraordinario, sino de algo ordinario?

Sí, a ver, lo extraordinario tiene que ver con la sequía, y en cuanto al Gobierno Nacional, yo tengo que reconocer el acompañamiento en este caso en dos aspectos: en lo que es el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, en el cual hemos tenido lo que hemos solicitado, brigadistas del Sistema Nacional de San Luis, de Jujuy, de Córdoba y de toda la Patagonia. Es decir, nos hemos sentido muy acompañados.

El acompañamiento con los medios aéreos: en el día crítico estuvimos tres aviones y dos helicópteros del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, con lo cual fuimos acompañados por el Ejército Argentino, el Ministerio de Defensa, que nos acompañó y nos está acompañando todavía con campamento de la montaña y con todo lo que es la logística comunicacional. Y después, agradecer, obviamente, a la provincia de Buenos Aires, que envió muchos brigadistas a la provincia de La Pampa y, especialmente, a la provincia de Santiago del Estero por sus medios aéreos que nos acompañaron.

Siguen los incendios en el sur: el fuego continúa activo en Neuquén y las lluvias recién llegarían en 15 días

Y, en otro aspecto, el gobierno nacional transfirió 5000 millones de pesos que vamos a destinar específicamente a las viviendas de los afectados que perdieron todo. Es decir, este monto va a ser destinado directamente a reconstruir las viviendas quemadas, que nos parece que es lo que viene ahora.

Alejandro Gomel: Según lo que comentó recientemente, mencionó que ahora se cuenta con apoyo para combatir el fuego, pero destacó que el problema estuvo en lo que no se hizo previamente para la prevención. Afirmó que no se trata de un asunto ideológico, sino de un cambio climático. ¿Realmente es un tema que no debe considerarse ideológico? ¿Es posible que no se haya comprendido que la cuestión ambiental es, ante todo, ecológica y no ideológica? Además, señaló que hubo un fallo en la prevención. ¿Es correcto decir que no hubo comprensión sobre esto antes?

No, yo no comparto. Cuando usted tiene delincuentes prendiendo fuego, no hay prevención que valga. No lo comparto. En el caso nuestro, eligieron el día y el lugar. Eligieron un día de 32 grados, un día que iba a haber baja presión atmosférica, que iba a haber viento noroeste a 60 km/h, y eligieron un cañadón que es como si usted prende fuego con un soplete. Nosotros tenemos el servicio de prevención de lucha contra incendios de Río Negro que tiene 35 años, tenemos 260 brigadistas, tiene equipamiento, y prendieron el fuego a las 4:04 de la tarde. Para llegar nosotros a ese lugar tardamos no menos de 45 minutos, y en 45 minutos el fuego ya había cruzado el río.

Javier Milei, Patricia Bullrich y Luis Caputo fueron denunciados por los incendios en la Patagonia

Yo creo que, obviamente, sí hay que tener en cuenta el factor de cambio climático ¿para qué? Para reforzar todo lo que hoy hay hecho, incorporación de tecnología y mejora de los medios de lucha contra los incendios. Ahora, cuando usted tiene intencionalidad y la naturaleza desata toda su furia, ya sea agua, ya sea nieve, o ya sea viento, ya sea tornado, ya sea fuego, es muy difícil que... Mire, pasó en Los Ángeles, sí, el país más rico del mundo, el estado más rico, la séptima o octava economía mundial, perdió todo: 26 fallecidos, y tenían 70 aviones luchando y no hubo manera de controlarlo. Y ahí también hay un esquema, factor climático, y hay mucho para aprender. Yo creo que lo que no se puede minimizar es que esto es un tema de prevención. Son muchas causas. Ahora, la principal causa es la intencionalidad. Porque si nosotros no hubiésemos tenido intencionalidad, no estaríamos hablando de la situación que estamos hablando hoy, de la tragedia.

Claudio Mardones: usted nos dice que tienen ya confirmada la intencionalidad. Quería preguntarle respecto al móvil. Durante estos días hemos tenido la oportunidad de hablar con distintos protagonistas en su provincia, en Chubut, que han estado combatiendo el fuego en primera línea junto con los bomberos, y una de las incógnitas, y para otros también la certeza, es que el móvil tiene que ver con la especulación inmobiliaria en determinadas zonas. ¿Cuál es su punto de vista al respecto?

El área donde se incendió el fuego es un área natural protegida. No es susceptible de venta, de fraccionamiento y de absolutamente nada, porque es un área del Estado provincial, y es un parque provincial. Para que usted se dé una idea, tenemos coles de 3000 años, y hemos perdido lengas de 600 años. Una tragedia ambiental enorme. En ese parque está la red de refugios de montaña más grande de América Latina: 18 refugios. Nosotros llevamos adelante un plan de evacuación muy, muy importante.

Agost Carreño apuró a Cuneo Libarona por penas a autores de incendios: "Si les interesa hay un proyecto listo para tratar este miércoles"

Había 1200 personas ese día en los refugios de la montaña de El Bolsón, y bueno, gracias a un gran trabajo coordinado, en dos días pudimos sacar a todos esos turistas de esa zona, sin ningún lastimado, ni herido, ni fallecido. El área no es susceptible de cambiar su estatus ambiental bajo ningún punto de vista. Es más, vamos a trabajar fuertemente para volver a sembrarlo de árboles y a volver a que vuelva a tener la magia que suele tener, y no hay ningún tipo de posibilidad de que esto cambie el uso que tenía actualmente.

CM: Si no es, entonces, ¿el móvil de la especulación inmobiliaria? ¿Desde su punto de vista, cuál ha sido el móvil de quienes provocaron los incendios?

No lo sabemos, porque así como tienen el huevo para prender fuego, deberían tenerlos para reivindicarlo. Esto es lo que es confuso. Porque deberían reivindicarlo para saber quiénes son los que están generando tanto daño en la Patagonia. Porque hasta ahora, la RAM, siempre actuó sobre bienes de empresas o bienes del Estado. Nunca se había dado, y no quiero decir que sea el caso, sobre bienes comunitarios. Entonces, es un escenario distinto. Todos los atentados que tuvimos en los años anteriores tuvieron que ver o eran bienes estatales o eran bienes privados de empresas, marcados.

CM: Pero entonces, ¿cómo se entiende desde su punto de vista que el Gobierno Nacional haya salido con tanta fuerza a sostener la hipótesis de la acción directa de alguna comunidad mapuche?

Una pequeña aclaración antes. Nosotros, después del incendio grande, los días posteriores tuvimos no menos de cinco fuegos más, que, obviamente, fueron apagados por los vecinos y por los brigadistas. Y hoy, a partir de esas investigaciones, hay dos detenidos por estos hechos. Uno de esos detenidos se auto incriminó cuando estaba prendiendo el fuego, y el otro detenido se encontró en su poder una botella con gasoil. Y usted sabe que el gasoil en esos lugares no se utiliza para nada más. Eso por un lado.

Axel Kicillof respondió a un pedido del Gobierno y envió ayuda para los incendios en el sur: "Sin especulaciones políticas"

Hay un dato que no es menor: el domingo pasado, no este, de ahora, el anterior, Jones Walas presenta en Bariloche un libro, y en la conferencia que da de ese libro, reivindica la lucha mapuche a través del fuego. Y el Gobierno Nacional toma gran parte de ese libro y de esa conferencia en una biblioteca en Bariloche, como el elemento jurídico para empezar con esta calificación de organización terrorista a la RAM, que aparte había reivindicado el incendio en la estancia de Chubut, que se inundaron muchas maquinarias y muchos galpones.

Creo que no debe haber muchos casos de gobernadores de la Argentina que hayan vuelto a ser gobernador, primero dos veces y después volver a ser gobernador, y con las particularidades que tiene el peronismo de su provincia. Usted recién remarcaba y agradecía especialmente a las provincias de Buenos Aires, de La Pampa, claramente peronistas, y de Santiago del Estero, también aliado del peronismo. ¿Cómo ve usted el futuro del peronismo? ¿Cómo ve usted la figura de Axel Kicillof y la de Cristina Kirchner?

Nosotros somos un partido provincial. Tenemos una fuerte idiosincrasia provincial, al igual que el proyecto de Neuquen. Vemos en el provincialismo una salida a los grandes males del país, de esta polarización que hemos tenido. No me gusta, ni me siento cómodo haciendo opiniones o calificativos de adversarios. Por lo tanto, creo que son ellos los que tienen que resolver cuál es el cuadro de situación entre lo que está pasando el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la expresidenta.

Pero, de cualquier forma, ¿cómo imagina usted que debería, si es el peronismo, el partido que tiene que ser finalmente a nivel nacional, la alternativa a la actual libertad avanza, y cómo cree usted que sería bueno que se ordenara el mapa político?

La Argentina en América Latina, o en América siempre ha sido un país que los procesos políticos tardan. La caída de los partidos tradicionales en América es un signo de esta época. Empezando por el PRI mexicano en aquel momento, hoy recomponiéndolas... Siguiendo con los que pasó en Brasil, con la elección de Bolsonaro, siguiendo con lo que está pasando en Ecuador, o en la propia Bolivia o en Colombia ahora también. Es decir, gran parte del escenario tradicional partidocratico de América se ha prácticamente modificado absolutamente. Yo creo que la contraposición a Milei está más que nada en la nueva aparición de nuevos líderes y referentes del país.

No lo veo por el sistema político tradicional. Sobre todo cuando hoy tenemos más del 35% de los electores, de los votantes, pertenecientes a las nuevas generaciones, nacidos después del 83. Que el signo de esta época. Entonces, me da la sensación de que pensar que el sistema político tradicional de Argentina es la alternativa a lo que está pasando hoy, me parece que no, con todo respeto, y con todo el error que puedo tener. Pero ver hoy el estado del PRO o con todo respeto y con todo afecto a la UCR, marca claramente como el sistema tradicional argentino está siendo puesto a prueba. Y creo que en ese marco, el peronismo no es exento de esto.