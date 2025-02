Con la maldición del "Maruchito", el gobernador de Río Negro repudió entre lágrimas a los responsables de los incendios

Entre lágrimas, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dio una conferencia de prensa en El Bolsón durante la que dio detalles sobre todo lo que destruyeron los incendios forestales hasta el momento. Les deseó la maldición del "Maruchito" a quienes iniciaron el fuego hace 13 días.

"Este fue un incendio intencional, no hay ninguna duda. Fueron tres focos, que fueron determinados por los peritos de la Policía de la provincia de Río Negro y por el Ministerio Público Fiscal. En uno de esos focos se encontró un material combustible y el recipiente", detalló el mandatario provincial junto al intendente local, Bruno Pogliano.

El gobernador rionegrino sostuvo que hubo más focos intencionales luego del primero del 30 de enero y añadió: "A nadie escapa, bomberos, SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales), Policía de la provincia, que después de ese foco tuvimos no menos de siete, ocho, diez intentos de fuegos intencionales en distintos lugares".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"En algunos casos se logró apagar con la participación de los vecinos, en otros nos desató alguna de las lenguas de fuego que hicieron más daño todavía", amplió Weretilneck, quien reveló que desde hace 12 días se encuentra viviendo en la casa de sus padres en El Bolsón.

Ya con la voz entrecortada, agregó: "Lo que le queremos decir a quienes hicieron esto, a quienes lo justifican, a quienes lo reivindican, que no nos vamos a olvidar, que el sufrimiento de estos vecinos, que el sufrimiento y el esfuerzo de los combatientes, que a lo que fue sometido El Bolsón y la provincia de Río Negro, hace que el Estado provincial nunca va a dejar de buscarlos".

La Patagonia en llamas: las fotos más impactantes de los incendios en Neuquén, Río Negro y Chubut

"Los vamos a seguir buscando y los vamos a llevar a la Justicia. Y si no alcanza con la Justicia que sepan que tienen la condena del mundo entero, que no van a poder caminar, y que en su conciencia sepan lo que desataron", remarcó entre lágrimas el mandatario provincial desde la sala del Bicentenario de la Municipalidad de El Bolsón.

El gobernador rionegrino insistió en que "no hay ningún justificativo, ni político, ni reivindicativo, ni social y ninguna característica para cometer la barbaridad que cometieron" y que "no van a poder descansar porque cada noche que pongan su cabeza en la almohada no van a poder dormir de lo que generaron".

En medio de su descargo, Weretilneck precisó que el fuego destruyó, hasta el momento, 144 viviendas, dañó otras 47 y quemó miles de hectáreas de bosque. Además, aprovechó el momento y "maldijo" a los responsables con la popular historia del "Maruchito".

"En la época en la que se fundaba la provincia, 'El Maruchito' era un chiquito de 11 años. En las caravanas de caballos y de bueyes, era el que les daba comer a los caballos y les daba el pasto. Y en una noche en Aguada Guzmán, tuvo la osadía de agarrar la guitarra del dueño de la caravana y tocó la guitarra. Y el dueño de la caravana lo mató", relató.

El mandatario provincial indicó que "'El Marucho' es una de las grandes creencias de los rionegrinos" y concluyó: "El que lo mató, cuenta la leyenda, deambuló toda su vida por la línea sur, loco, porque le cayó la maldición. Y nosotros le deseamos la misma maldición a todos los que hicieron esto, que no puedan transitar en paz por ningún lugar de la provincia, por ningún lugar de la Argentina. Que el castigo divino los persiga por toda su vida".

AS.

LT.