Incendios en la Patagonia: para Guillermo Francos, los mapuches son responsables

Tras las críticas que recibió el Gobierno por “inacción” sobre los incendios en la Patagonia, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a defender la gestión nacional y aseguró que "decir que el Gobierno no se ocupa del tema es mentir”. De hecho, y sin titubeos, manifestó que la participación de mapuches en el inicio del fuego "no es una creencia, es información".

En esta misma línea, Francos manifestó: “El Poder Ejecutivo ha puesto todo lo que tiene. Por eso estamos incluyendo en las extraordinarias del Congreso una modificación al código penal para introducir penas más severas a quienes inicien incendios". Además, Francos indicó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene a su cargo la lucha contra el fuego y, entre otras cuestiones, declaró “organización terrorista”

Para el Gobierno, los incendios fueron provocados por mapuches

Consultado por Fernando Niembro en AM 550 Radio Colonia sobre la participación de individuos del colectivo mapuche, a quienes la ministra de Seguridad había responsabilizado por los hechos, Francos respondió que "no es una creencia", sino que en el Gobierno "se tiene información de que la organización RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) ha sido parte de los incendios". Además, el jefe de Gabinete manifestó que Bullrich declaró a la entidad como “terrorista”, motivo por el que “perseguirá a su líder, Facundo Jones Huala, hasta meterlo otra vez preso”.

De hecho, el Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Bullrich, lo acusó el miércoles 5 de febrero de diversos delitos, entre ellos intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. La denuncia quedó en manos del juzgado federal de Bariloche, dirigido por Hugo Grecca. Por su parte, Jones Huala se defendió de las acusaciones y afirmó: "Jamás hemos atacado nuestro entorno ni a las personas, dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos porque no tiene sentido perjudicarnos a nosotros mismos, jamás atacaríamos al pueblo pobre",

Patricia Bullrich apuntó contra Facundo Jones Huala por los incendios

Las declaraciones de Francos ocurren luego del anuncio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien a través de sus redes sociales adelantó que el proyecto será incluido en las sesiones extraordinarias del Congreso. En su mensaje, el funcionario expresó: "Terroristas disfrazados de mapuches prendieron fuego nuestra Patagonia para extorsionar al Gobierno y reclamar privilegios. Van a pagar tras las rejas”.

Agost Carreño apuró a Cuneo Libarona por penas a autores de incendios: "Si les interesa hay un proyecto listo para tratar este miércoles"

Francos apuntó contra Cristina Kirchner: “los textos que arrancan con Che Milei aburren”

Durante la misma entrevista, el jefe de Gabinete criticó a la ex presidenta por las publicaciones que escribe hacia Javier Milei en la red social X. Esto es en referencia al último posteo de la ex mandataria, que comienza con: “Che Milei, te noto algo nervioso".

En este sentido, indicó: "La verdad es que son textos largos que aburren, no sé si lo escribió ella o se lo escriben, pero es una forma de dirigirse al Presidente de la República que no corresponde. De todos modos, ha hecho muchas cosas que no corresponden en tantos años de su Gobierno, así que está acostumbrada”..

El posteo de Cristina Fernández de Kirchner dirigido hacia Javier Milei

Francos aprovechó también para realizar un balance sobre la gestión de Gobierno y el lugar que ocupa hoy La Libertad Avanza como partido político para la sociedad: “es el espacio con más adhesión popular de cara a las elecciones de este año. Si uno se guía por las encuestas, parecería que sí".

Para el funcionario, LLA es “una fuerza política joven que tiene que formar estructura y esto lo está llevando adelante con mucho criterio Karina Milei”. De hecho, contó que Milei "conversa con algunos encuestadores y todas esas encuestas marcan una aceptación largamente positiva del Gobierno", aunque aclaró: "Nosotros leemos encuestas que hablan más que de números de estados de la opinión pública, cómo la gente opina del Gobierno y cómo los afecta en su vida personal".

