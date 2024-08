Alberto Weretilneck: "En el futuro, las provincias competiremos para que industrias y empresas desarrollen sus economías"

Alberto Weretilneck señaló que la decisión de YPF y Petronas fue estratégica y no política, y destacó las ventajas de Río Negro para ser elegida, como por ejemplo su adhesión al RIGI. Minimizó los conflictos con la provincia de Buenos Aires y manifestó que la competencia entre provincias es común en países como Brasil y Estados Unidos, anticipando que Argentina va hacia allí. Además, defendió la ampliación de la Corte Suprema para darle una mirada federal y de igualdad de género. “No tenemos problemas en las dos candidaturas, la de Mansilla o Lijo, con la condición de que se amplíe la Corte, tenga género y federalismo”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alberto Weretilneck es gobernador de Río Negro por Juntos Somos Río Negro. Fue senador nacional y vicegobernador de su provincia.

Alejandro Gomel: Se viene hablando de Río Negro a partir de la decisión del directorio de YPF y la malaya Petronas de instalar la mega inversión de una planta de Gas Natural Licuado en la provincia y no en Buenos Aires. Le salió bien esta a la provincia...

La verdad que es una decisión estratégica e importante para Argentina, para Neuquén con Vaca Muerta y obviamente para YPF y Petronas, esta decisión que han tomado de avanzar con una planta de GNL que pone a Argentina dentro de los cinco países exportadores de este producto tan necesario para el desarrollo a nivel mundial.

AG: ¿La provincia terminó siendo beneficiada de una pelea entre Kicillof y Milei?

No, no es tan así. YPF está construyendo algo tan importante como la planta de GNL que es el Vaca Muerta Sur, un oleoducto y la terminal de exportación de petróleo más grande de Argentina y una de las más grandes de América Latina, que va a permitir cargar barcos superpetroleros, algo que no se ha hecho en Argentina, ni en Campana, ni en La Plata, ni en Bahía Blanca.

Este oleoducto, el Vaca Muerta Sur, que se está construyendo, llevó a la provincia y a YPF a muchos trabajos desde hace más de dos años. Dentro de esos trabajos se analizaron muchas cosas, por ejemplo, el golfo San Matías, el mar de Río Negro, tiene ventajas cooperativas y competitivas sobre Bahía Blanca que son importantes. Nosotros tenemos a 7 kilómetros de la costa, 40 metros de profundidad, lo que hace que atraque cualquier tipo de barco, cosa que Bahía Blanca no puede hacer porque tiene que ser dragado permanentemente.

Por otro lado, va a tener un tránsito marítimo exclusivo de la industria del gas y del petróleo, cosas que Bahía Blanca no puede tener. Tenemos la disponibilidad de tierras gratuitas por parte de la provincia, cuatro mil hectáreas que están a disposición de YPF. Y a esto se suma que tenemos menor distancia para la construcción del gasoducto.

Uno de los tantos datos técnicos es que para llevar los tres gasoductos desde Neuquén a Bahía Blanca hay 270 interferencias entre puentes, rutas, ríos, vías y barrios. Para llevar los tres gasoductos desde Neuquén a Sierra Grande tenemos solamente 70.

El tema central y que fue definitorio es que la provincia de Río Negro adhirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, por lo tanto es la definición más contundente. No creo que esta haya sido una decisión política, fue una decisión técnica que tiene que ver con los trabajos de YPF y la provincia de Río Negro en materia ambiental y en materia de permisos de hace más de dos años, que concluye ahora en esta nueva obra.

La reñida batalla entre Milei y Kicillof por la megainversión de YPF en GNL

AG: ¿El tema RIGI fue central en la decisión?

La Argentina ha incumplido muchos temas internacionales, de hecho no tenemos inversión real directa hace muchos años. Podríamos hablar más allá de las razones o no, pero digamos como imagen internacional, el no pago la deuda externa, el cepo actualmente, la expropiación de YPF, la expropiación de Suez, la expropiación de Aerolíneas, los juicios que hay en el CIADI, es decir, hoy ningún banco o ninguna empresa haría un financiamiento de 30 mil millones de dólares si después no están garantizadas las condiciones de repago y si tuviera, sería una tasa de interés altísimo.

Entonces es absolutamente central y estratégico tener un régimen distinto para este tipo de inversiones. Muchos lo cuestionan, y yo creo que es la única respuesta que puede dar Argentina ante todo lo que ha pasado con los inversores internacionales.

AG: Por eso, ¿la posición de la provincia de adherir inmediatamente al RIGI fue central en esta decisión?

Tener RIGI y tener un mar no competitivo no sirve, y tener un mar competitivo sin RIGI tampoco sirve. Las dos cosas. El mar con las condiciones naturales que permiten desarrollar el proyecto y el RIGI como elemento central y definitivo.

Elizabeth Peger: En el comunicado donde YPF y Petronas informan la elección de Punta Colorada, señalan que el RIGI no fue una condición en esa decisión. Por eso hay una mirada diferente entre lo que expresa usted y las empresas que van a invertir en este desarrollo.

En el documento oficial de YPF y Petronas están detalladas todas las cosas que yo le acabo de decir.

EP: Absolutamente, pero hacen la salvedad del RIGI, por eso es una diferencia en lo que usted plantea, y lo traemos porque es y fue un punto de conflicto o un reproche del Gobierno nacional al propio Kicillof.

Pero son condiciones objetivas. La provincia de Buenos Aires tendrá sus motivos para no abrir el RIGI y no es un tema del que nosotros tengamos que opinar, pero desde el primer momento se sabe que para este tipo de proyectos si no es con un régimen impositivo distinto a lo que rige hoy en Argentina, es imposible conseguir financiamiento, para esto o para un proyecto similar, de minería o de lo que sea. En este marco, creo que siempre estuvieron claras las reglas del juego y lo que faltaba decidir eran aspectos técnicos como los que yo les acabo de relatar.

De cómo el kirchnerismo perdió la planta de GNL para la provincia de Buenos Aires

EP: ¿Cómo quedó su relación con Kicillof después de esto?

No hemos tenido contacto. Creo que si hay algo que va a pasar en la Argentina es la competencia entre las provincias para la radicación de emprendimientos económicos e industrias. En Estados Unidos es muy normal lo que pasa entre los distintos estados, en Brasil es muy normal, y creo que en Argentina no tenemos que conflictuarnos tanto por la disputa entre dos provincias para la radicación de una empresa.

Quizás este sea el ejemplo más emblemático y moderno, pero creo que de aquí en más vamos a empezar a observar cómo las provincias generamos ventajas competitivas para que industrias y empresas desarrollen sus economías, sus productos o sus inversiones dentro de las distintas provincias, me parece que es lo que viene.

EP: ¿Pudo hablarlo con Kicillof?

No.

EP: No ha tenido contacto con él después de esta situación.

Ni antes tampoco, porque no se dio y aparte no había nada que negociar entre las dos provincias. Me parece que era un tema más de decisión de YPF y Petronas que nosotros respetamos, en este caso porque es a favor nuestro, pero si hubiese sido a favor de la Provincia de Buenos Aires, hubiésemos aceptado igual las reglas de juego, porque para nosotros lo importante era que se evalúe la potencialidad de la Provincia de Río Negro en este marco.

YPF eligió Río Negro, y no Buenos Aires, para construir la planta de GNL anunciada como "la inversión más grande de la historia"

EP: Entiendo que es una zona bastante castigada en cuanto al desarrollo de Río Negro y esto va a ser significativo para la reactivación de la zona, ¿es así? ¿Qué expectativas tienen?

Sierra Grande fue la zona donde hubo una mina de hierro muy grande, que se llamaba HIPASAM (Hierro Patagónico de Sierra Grande), que era un emprendimiento minero muy importante y en la época de las privatizaciones del gobierno de Menem se cierra, dejando miles de trabajadores desocupados. Luego vino una empresa china a trabajar la mina, pero tiene problemas de calidad del hierro y aparte el mercado mundial en los frentes son muy caros, y terminó la mina cerrándose, lo que fue otra frustración más.

Esta es, de alguna manera, una reivindicación para la zona. Con el oleoducto vamos a tener pleno empleo, con los dos emprendimientos de YPF, más la negociación que estamos llevando adelante con Panamerican Energy, para la posibilidad de instalar un barco de licuefacción. Hacen que estemos ante un exportador de gas y de petróleo, no solo de Río Negro, sino de la Patagonia.

Es un conjunto de la Patagonia que hoy produce el 95% del petróleo y el 97% el gas de Argentina y a excepción de una refinería chiquita que tiene YPF en Plaza Huincul, no industrializamos ni procesamos nada de lo que ponemos en los caños que va al resto del país y al extranjero, por eso es que para nosotros es muy importante desde el punto de vista geopolítico y de la reivindicación de la Patagonia poder darle valor agregado a nuestros productos y esto es lo que le agradecemos a Horacio Marín y al directorio de YPF por habernos dado esta posibilidad.

Claudio Mardones: El ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, fue lapidario. Dijo que “en Punta Colorada lo que hay es un render, frente a Bahía Blanca donde lo que había era un proyecto con una infraestructura para poder avanzar”. ¿Qué le contesta?

En principio, acá estamos hablando de un modelo de operación distinto. Tenemos un puerto, el San Antonio Este, que es el puerto donde hoy se exportan las 300 mil toneladas de pera y de manzana que producen Río Negro y Neuquén. Se exporta nuestra alfalfa y todos nuestros jugos, es decir, nosotros tenemos puertos. Que no tenga el movimiento de barco que tiene Bahía Blanca no significa que no sea un puerto que sirva para lo que se va a necesitar en estas obras. En el caso del petróleo estamos hablando de boyas, con lo cual no se necesita un puerto como lo conocemos, donde el barco se acerca y atraca al puerto. Son lógicas distintas del funcionamiento del sistema portuario.

Por otro lado, con ese concepto todas las inversiones tendrían que seguir concentrándose donde ya hay algún tipo de infraestructura y nunca pensaríamos en un país que quiere desarrollar nuevas áreas. Entonces, siempre nos quejamos del AMBA, de la concentración en ciertos lugares del país, siempre pregonamos federalismo y a la hora de ser federales y querer desarrollar todo el país somos más unitarios y más centralistas que siempre. Estas son las contradicciones que hemos visto en este tiempo.

Primero, no es un pecado desarrollar nuevas zonas del país. Ojalá se pudiera hacer muchísimo más en el interior que es el que produce todos los recursos de Argentina. Y por otro lado, es absolutamente falso que nuestro golfo no tenga las condiciones para este tipo de emprendimiento del que se está hablando.

Corte Suprema de Justicia

CM: Usted fue una figura clave, especialmente cuando el Senado era conducido por Cristina Fernández de Kirchner, en algunos contextos para dar quórum y también para votar algunos proyectos. Incluso fue uno de los que impulsó que el oficialismo, en aquel momento el peronismo, tratara de reducir la idea de ampliar la Corte. Finalmente quedó aprobada una ampliación de la Corte en el Senado a 15 miembros. ¿Cómo se va a mover la senadora que ocupa su banca ahora y su fuerza política en este momento? ¿Qué van a hacer con la nominación de Ariel Lijo como integrante de la Corte? También, el voto de Río Negro era clave para poder destrabar la boleta única de papel, en la diferencia entre el modelo santafesino y el modelo cordobés. ¿Qué posición van a tener? Algunos consideran que el rionegrismo, así como fue clave en otro momento manteniendo su autonomía provincial, ahora va a ser determinante, pero quizás más permeable con el gobierno de Javier Milei. ¿Qué les contesta?

Yo sigo defendiendo la ampliación de la Corte, ahora y antes, porque creo que dejar la decisión de los temas judiciales de Argentina solamente en tres personas, como pasa hoy, es antidemocrático y pone en riesgo muchísimas cosas en el país. Estoy convencido. Por lo tanto, sigo defendiendo la ampliación.

Sigo defendiendo mi proyecto que tiene media sanción y que está en Diputados, que significa que la Corte sea federal, que tenga representación en las distintas regiones del país y la igualdad de género. Entonces, nosotros no tenemos problemas en las dos candidaturas, ni la del doctor Mansilla ni la del doctor Lijo, con la condición de que se amplíe la Corte, tenga género y federalismo. Con lo cual, seguimos defendiendo la posibilidad de ampliarla y, en ese caso, incorporar más jueces que le den mayor democracia a las decisiones que tenga la Corte y, fundamentalmente, que tenga un sentido federal, no solamente de uno o dos lugares.

AG: ¿Con la ampliación de la Corte se puede destrabar el tema Lijo?

Con la ampliación de la Corte, con poner en discusión también la Procuración. Me parece que el Gobierno tiene herramientas para lograr las dos terceras partes si hace una posición más amplia de la que es hoy tener únicamente dos propuestas.

De todos modos, nosotros somos un voto, hay 72 senadores y senadoras con lo cual el Gobierno tiene mucho para trabajar en el resto, no tanto en nosotros.

La predisposición a las dos candidaturas está, siempre y cuando se amplíe la discusión.

AG: Después de la votación de la Ley Bases parece que el Gobierno cambió de posición y hay posibilidad de este tipo de diálogo, ¿no?

Es lo lógico y lo normal, y tampoco tiene que complicarnos, es decir, es un Gobierno con minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, y la única manera es discutiendo, negociando, cambiando, aceptando, y proponiendo los distintos temas. Es normal en los sistemas parlamentarios, no fue tan normal en la historia de Argentina, porque los Congresos han estado a disposición de los Poderes Ejecutivos, este es un caso totalmente distinto, y acá el tema es tener responsabilidad para los temas que interesan al país.

