Vicegobernadora de Córdoba: "No hay nada más anti radical que los libertarios"

La dirigente radical y vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, señaló que más allá de las diferencias ideológicas, lo que la une con Martín Llaryora es “el objetivo” de gestionar medidas que sean favorecedoras para los cordobeses. Además, se refirió al lugar que ocupa la UCR en la provincia. “Creo que en la provincia tenemos la posibilidad de recuperar a la Unión Cívica Radical”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Myrian Prunotto es la vicegobernadora de Córdoba. Entre otras cosas, fue intendenta de Estación Juárez Celman y entre 2011 y 2023 se desempeñó como presidenta del ente intermunicipal de gestión metropolitana de Córdoba.

Alejandro Gomel: Hay una preocupación sobre lo que está sucediendo en el país en base a la relación de la provincia con nación, sobre todo por lo que pasó esta semana en Córdoba con Susana Beatriz Montoya, la esposa de un desaparecido que fue víctima de asesinato en su casa. ¿Cómo lo están viviendo?

Estamos preocupados por lo que ha sucedido, está todo en secreto de sumario así que no tenemos mucho por adelantar, salvo por las amenazas que han salido públicamente y que el fiscal ha pedido investigar precisamente por esas amenazas para saber si fue un caso fortuito o si tienen que ver con las amenazas.

AG: Se habla mucho de una batalla cultural, ¿hay algún clima de época que esté favoreciendo este tipo de violencia?

En Córdoba no lo vivimos, por eso nos parece raro la vinculación, pero obviamente hay que mirarlo. En Córdoba no se vive ese tipo de cambio cultural o esa mirada con un sesgo más político y extremo.

Nos ha sorprendido el caso, pensamos que no tenía ningún tipo de relación con eso, pero nos hemos preocupado, debemos estar atentos porque si llega a ser con este sesgo político hay que prestar atención a que no sea la puerta de entrada a algo que va a seguir pasando.

AG: ¿Cómo está la relación de Córdoba con Milei?

Sigue todo igual, nosotros siempre tenemos un respeto muy grande hacia las instituciones, pero no hemos tenido respuestas que se acordaron en algún momento. Seguimos preocupados. No esperamos nada de Nación, pero haremos las gestiones necesarias.

Elizabeth Peger: Siempre se mira a la Argentina desde la Ciudad de Buenos Aires y se presta poca atención al interior del país. ¿Cómo es la situación económica de Córdoba? ¿Cómo se atraviesa allí el escenario de recesión?

Lamentablemente, Córdoba no está exenta de estas medidas. Hemos tenido un alto incremento en servicios y transporte, algo que nos ha impactado. Si bien nosotros tenemos el boleto educativo y el boleto obrero, que se subsidia el pasajero, ha sido impactante. La provincia se tuvo que hacer cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente, hemos tenido algunas acciones como para tratar de paliar la situación pero no estamos exentos de lo que viene pasando a nivel nacional.

EP: Córdoba es una provincia vinculada a la industria, ¿cómo está la actividad industrial?

Respecto del automotriz, estamos haciendo compra de los móviles que se fabrican acá en la provincia, en las autopartistas, que generalmente son Pymes o empresas familiares de más de 70 u 80 empleados. Estamos entregando 330 camionetas y hemos encargado la compra de 700 más, además de los 600 autos para las guardias urbanas municipales.

Estamos, desde la provincia, dando respuesta un poco a lo privado para seguir manteniendo el tamaño de obra. Todo lo vamos haciendo así, con los pocos recursos que tenemos para mover la economía local.

Nosotros creemos que si se mueve lo productivo las cosas funcionan muchísimo mejor. Por eso nuestros reclamos siempre han sido del gobernador Martín Llaryora al gobierno nacional, no solo para mover el sector fiscal, sino también el productivo.

EP: ¿Hay situaciones de suspensiones y despidos en las fábricas más allá de lo que ustedes pudieron evitar?

No, hemos tenido algunas suspensiones pero no despidos. Tuvimos una reunión con el presidente de la Cámara de Construcción que nos dijo que no han tenido que llevar adelante los despidos gracias a que en Córdoba la obra pública no se paró.

Estamos recorriendo junto al gobernador todo los municipios y a todos vamos con una obra prioritaria, entonces, eso se mueve también gracias a la obra local.

Las obras de rutas provinciales que se habían comenzado en la gestión de Schiaretti también continúan, tenemos para inaugurar más de 150 aulas en las escuelas. Estamos haciendo todo el movimiento económico desde lo público de acuerdo con lo privado, algo que nos permite no tener despidos de los trabajadores.

EP: Están compensando, de alguna manera, los fondos que no reciben del Gobierno Nacional…

Sí, totalmente. debemos estar cubriendo cerca del 20% que no estamos recibiendo, y eso que Córdoba no recibe ningún tipo de fondo extraordinario.

El fin de semana estuvimos con los legisladores de todo el país y discutimos que lo que nosotros queremos no es que le saquen fondos al AMBA, sino que nos den lo que nos corresponde.

Nosotros necesitamos equilibrio, tenemos una región centro y productiva, cada una de las provincias de la Argentina cree que podría funcionar si fuese equitativo.

Claudio Mardones: ¿Usted sigue afiliada al radicalismo?

Sí, sigo siendo radical. Cuando Martín me convocó para las elecciones hablamos de una coalición con una mirada hacia el objetivo. A nosotros nos une el objetivo, no la ideología, yo respeto la suya y él la mía. Hemos tenido un buen resultado frente a nuestra madurez política.

En este momento me estoy yendo a entregar generadores a un municipio radical y no nos importan los partidos políticos, sino poder dar respuestas. Eso nos ha permitido llegar a cada uno de los cordobeses. Si lográramos esto en el país sería todo muy distinto, hay que poner como prioridad los objetivos.

CM: Desde su punto de vista, ¿cómo ve a su partido en su provincia? Estuvieron a muy poquito de quedarse con la provincia.

Sinceramente, también había un candidato a gobernador que era peronista, porque Luis Juez era peronista, pero creo que ahora es libertario, va cambiando de partidos. Está bueno que uno tenga diferentes ideas y acercamientos, pero uno tiene ideologías. El radicalismo hace rato que perdió esta votación de poder y está en la comodidad de ser oposición.

Uno de los candidatos radicales dice que no ve lejano un acercamiento con Milei, pero yo no veo algo más lejano con el radicalismo que los libertarios.

Creo que ha cambiado mucho el rumbo del radicalismo, y creo que en Córdoba tiene oportunidad, porque al recorrer la provincia puedo ver a muchos radicales. Creo que en la provincia tenemos la posibilidad de recuperar la Unión Cívica Radical, de volver a nuestras bases y de comprometernos con una salud y educación pública y con un sector productivo que mueva la provincia.

CM: Uno de los temas que reunió a Llaryora , a Pullaro y a Rogelio Frigerio fue mandar una señal a la Casa Rosada y pedirle que finalmente reserve las deudas con las 13 cajas jubilatorias de las provincias que no transfirieron de nación. Parece que el escenario sigue siendo sombrío, que la nación sigue esperando avanzar con auditorías que no tienen definiciones. Es decir que en el corto plazo la nación no va a resolver las deudas. ¿Que va a hacer su provincia si la ausencia de estos pagos se extiende en el tiempo?

Nosotros tenemos un reclamo judicial que será presentado en octubre, sé que Maximiliano Pullaro va a hacer otro reclamo judicial.

Vamos a usar las vías que corresponden, se hicieron en su momento los reclamos administrativos y ahora los judiciales, seguiremos en ese sentido. Somos muy respetuosos de las instituciones, no vamos a ir en contra del Estado nacional a hacer un golpe de Estado, pero sí vamos a usar los mecanismos necesarios para que nos den lo que corresponde.

Creemos que en lo judicial ya hay un antecedente, porque en el 2015 logramos que nos pagaran lo que nos debían de las cajas, y teniendo en cuenta eso creo que podemos conseguir buenos resultados para nuestra provincia.

