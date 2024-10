El día después: el Gobierno festejó el veto y afirman que "nadie nos desvía del camino"

El presidente Javier Milei estaba exultante ante los primeros funcionarios que habló. El veto era un hecho y -gracias a eso- consideró que "nadie nos desvía del camino". Quienes rodean al mandatario filtraron el mismo sentimiento tras una votación que fue muy ajustada (sobraron solo 5 votos) y que el Poder Ejecutivo consideraba clave para el futuro de la gestión. Inclusive algunos reenviaron el video donde el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro planteaba que si el veto se caía iba a tener consecuencias en los mercados. "Eso era absolutamente así. ¿O que te pensás que no leen eso?", aventuró ante PERFIL un miembro del equipo económico con línea constante en los Estados Unidos.

En Casa Rosada la historia planteada era exactamente así. La creencia de que la caída del veto iba a tener su correlato en los mercados y por ende en la gobernabilidad. Al ser el gobierno con menos representación parlamentaria de la historia -repiten- era una jugada casi de vida o muerte sostener la decisión de Milei. "Logramos darle un mensaje a la política y otro al mundo exterior", exaltaron. ¿Cuál es ese mensaje? "Primero que no nos van a doblar el brazo aunque sigan marchando y saliendo con todos los fierros a operarnos. No llegamos para irnos en dos días. En segundo lugar, el mercado y los que deben cobrar préstamos para tener confianza en nosotros vieron que no salimos del plan original aunque nos cueste sudor. Y aunque tengamos que generar alianzas con la casta".

La gran pregunta de ese día después de líneas medias libertarias es como se sigue ahora. Un diputado oficialista planteó a este medio que es lo primero que preguntaron ni bien terminó la sesión. La discusión ahora es por el Presupuesto y la orden es clara: Ajuste. Ante eso, un libertario de la zona de Cuyo planteó una crítica interna: "A mi me empiezan a putear. El espejo retrovisor donde están los K no es para siempre. Entonces sentimos que en algún momento hay que comunicar algo bueno. Tenemos la inflación. Es cierto. Pero no es una recuperación como esperábamos". Esto, agregó, no significa cuestionar al Presidente, sino por el contrario, aventurar distintas estrategias para el 2025, que será un año electoral.

Felicitaciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, agradeció a los diputados del PRO que respaldaron el veto presidencial a la Ley de Financiamiento de las Universidades. "Quiero agradecer expresamente a cada uno de los diputados nacionales del PRO que ayer brindaron no solo su apoyo en la ratificación del rumbo del Gobierno, sino que también nos respaldaron con propuestas superadoras respecto al presupuesto universitario", indicó. Los bloques opositores consiguieron 159 votos contra 85 que reunieron la Libertad Avanza, el PRO, MID, CREO, Independencia y cuatro radicales.

En ese contexto, la bancada macrista conducida por Cristian Ritondo tiene 38 miembros de los cuales 35 votaron a favor. Solo acompañaron la insistencia de la ley Álvaro González y Héctor Baldassi, dos dirigentes cercanos a Horacio Rodríguez Larreta, mientras que Héctor Stefani estuvo ausente por problemas de salud. Sobre el diputado fueguino del PRO, Menem dijo: "Hago extensivo el agradecimiento al diputado Stefani que no pudo asistir, pero que a través de su equipo nos hizo llegar su apoyo incondicional".