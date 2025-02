El gobierno minimizó las críticas del nuevo subsecretario de Ambiente por los incendios: "No se ha interiorizado en la función"

El Gobierno nacional respondió a las críticas del subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, quien había cuestionado la gestión en la prevención de incendios. En su conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo: "Son las expresiones de alguien que no se ha interiorizado en la función y en todo lo que hemos hecho en función de la catástrofe de los incendios".

Las declaraciones de Brom generaron una reacción en la Casa Rosada. Adorni insistió en que Brom "todavía no es funcionario y no ha asumido", por lo que "le falta información como para poder dar una conclusión certera de lo que ocurre". Aclaró que su nombramiento "continúa en curso", pero hasta que no se publique en el Boletín Oficial, no está confirmado por la administración nacional.

"Cuando Brom tome conocimiento de cómo fuimos manejando todo el tema, la gran cantidad de ayuda y el soporte que hemos dado, en el que respondemos a la solicitud de las distintas jurisdicciones, seguramente tendrá una opinión más atinada", sostuvo el vocero presidencial.

Las críticas de Brom al gobierno por los incendios

Brom, quien aún no asumió oficialmente el cargo, afirmó en declaraciones radiales que la gestión en materia de incendios "evidentemente no se ha hecho bien" y que su trabajo será "reparar, mitigar y sobre todo prevenir". Según el funcionario, ya se está trabajando de manera transversal con otros ministerios para mejorar la respuesta ante los incendios.

Fernando Jorge Brom será el nuevo subsecretario de Ambiente

Además, destacó la "formación" profesional de su antecesora, Ana Lamas, pero consideró que la exfuncionaria sufrió "un desborde en sus funciones, posiblemente por la no comprensión de que el tema ambiente no es un tema ideológico, sino absolutamente ecológico". En ese sentido, enfatizó que "es un derecho humano y una obligación humana preservarlo y cuidarlo, porque es dónde vivimos, es la casa en que vivimos".

Brom también se refirió a los focos de incendios en diversas regiones del país, como los bosques de El Bolsón y Epuyén en Chubut, y los parques nacionales Nahuel Huapi y Lanín en Río Negro y Neuquén. En relación con estos hechos, el Gobierno responsabilizó a grupos mapuches radicalizados.

El nuevo funcionario, quien anteriormente dirigió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), señaló: "Yo vengo de estar un año en la gestión en el INAI y ha habido también mucha manipulación de los temas, no solamente de terrorismo, que ya es extremo, sino de criminalidad, donde también eso hay que combatirlo". Según Brom, "lo que originalmente son derechos humanos se transforman en un negocio" y denunció que "la venta en tala de árboles, el incendio de bosques deliberado para poder cambiar la perspectiva de un bosque y transformarlo en una plantación, en un cultivo" deben ser perseguidos con "todos los medios, tanto legales como judiciales".

El nuevo subsecretario de Ambiente admitió "fallas en la prevención" y dijo que su antecesora estaba "desbordada"

Además de los incendios en la Patagonia, Brom mencionó los focos activos en Corrientes, donde más de 100 mil hectáreas fueron arrasadas por el fuego, así como en Córdoba y Catamarca.

Los expulsados del gobierno

En otro tramo de su conferencia, Adorni recordó la filosofía de permanencia en el Gobierno que sostiene el presidente Javier Milei. "Hay cuestiones que se alejan de la agenda del presidente y cuando hay funcionarios que, con lo que piensan o transmiten, se alejan, dan un paso al costado", afirmó.

"Estamos acá para impulsar la agenda del Presidente, que es quien ha ganado las elecciones. Las ganó porque tiene una agenda determinada, y es la que tenemos que impulsar. Quien no lo haga, tendrá que dar un paso al costado", agregó Adorni.

En la misma línea, y tras la salida del titular de ANSES, Mariano De Los Heros, por anticipar la reforma previsional, Adorni aseguró que Milei tiene "muy en línea cómo son los tiempos y cuándo se van a ir dando cada una de las reformas". Con respecto a Brom, concluyó: "Un funcionario de Gobierno no puede hablar sobre temas que desconoce o no maneja perfectamente, pero Brom no es funcionario aún. Hasta que no asuma no lo confirmamos, pero es el posible que sea el nuevo subsecretario".

