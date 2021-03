Video: incómodo momento entre Pichetto y Aníbal Fernández durante una entrevista

Miguel Ángel Pichetto y Aníbal Fernández compartieron espacio político en el Frente Para la Victoria por más de una década y hasta fueron compañeros de banca en el Senado. Hoy el rionegrino milita en Juntos por el Cambio y fue candidato a vicepresidente de Macri, mientras que el multifuncional quilmeño sigue en el Frente de Todos y se desempeña como interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT).

Ambos vivieron un incómodo momento este miércoles 17 de marzo durante una entrevista en vivo en el canal C5N, cuando Pichetto se negó a compartir una entrevista con el Fernández en el programa Recalculando, que conduce el periodista Julián Guarino.

“Tengo un gran respeto por Aníbal, tengo una mirada respetuosa, pero no viene un debate. Vos me invita a este programa. Lo que te quiero decir es que vos tenés que cumplir las reglas, vos me invitaste a mí de forma individual”, le aclaró el rionegrino a Guarino al inicio del programa, al darse cuenta que iba a ser un reportaje compartido.

Aníbal Fernández, duro contra Macri

Tras analizar la situación que atraviesa el país, y ante la mirada de Pichetto, Aníbal Fernández también dio su opinión sobre Primer Tiempo, el recién publicado libro de Mauricio Macri. En duros términos, al ser consultado sobre si iba a leerlo o comprarlo, el exjefe de Gabinete kirchnerista respondió "ni en pedo".

“Si uno mira lo que este tipo dice que escribió, que por supuesto no escribió nada porque hay dos escribas a los que le han pagado para que para que garabateen las porquerías que han puesto en esos lugares, tenés que ver la forma en que se burla del pueblo argentino. Las cosas que dice son burlas del pueblo argentino”, expresó Fernández sobre Macri.

En este marco, Aníbal Fernández continuó con duras críticas el ex presidente. “Tengo por ese tipo respeto cero, me genera escozor. Han perseguido a la oposición, han tratado de presionar a los jueces de todas las formas para que nos lastimaran y nos metieran presos. Han logrado que sacaran con no conforman nada menos que de doctrina es una pésima decisión que metió preso a empresarios y a funcionarios con fotocopias de fotocopia de un cuaderno que inventaron.

Miguel Ángel Pichetto consideró que la salida de Marcela Losardo "era inevitable"

El ex ministro de Justicia aseguró que “no le interesaba” debatir con Pichetto sobre el libro de Macri. “Tengo el peor de los de los respetos de este tipo (Macri), no me importa nada, no me interesa debatir con Miguel. Lo que estamos viendo escrito, porque se han tomado el trabajo de ir cortando cosas, es una falta de respeto, un insulto que hace este tipo, que es un alcornoque que no sabe nada de política ni de economía ni de nada. No puede haber escrito nada porque no sabe y todo lo que dice es una cosa destinada a provocar una mínima reacción, que siempre va a ser la misma. A esta altura del partido, perder el tiempo con semejante mamerto no tiene ningún sentido”.

Por último, el auditor general respondió: "No comparto lo que dice Aníbal, creo que Aníbal es un hombre más preparado que esto y puede dar una explicación más honesta". Y defendió a Macri al argumentar que el ex presidente en su libro plasma "una visión de país que quiso construir y una visión del capitalismo que hay que construir".

AB/FF