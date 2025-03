El dardo que Bullrich lanzó a Macri: "Si me manda un mensaje yo voy a su casa y le explico, pero lavada de manos, no"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a cruzar al expresidente y fundador del PRO, Mauricio Macri, en medio de la discusión sobre el traspaso de presos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Aseguró que, si Macri desea comunicarse con ella, es preferible que lo haga a través de una llamada telefónica en lugar de expresarse por redes sociales.

Bullrich remarcó que, en caso de recibir un mensaje personal del exmandatario, podría explicarle directamente el problema que existe entre la administración porteña y el Gobierno nacional respecto a la situación de los detenidos. "Si Macri me habla por teléfono o me manda un mensaje y me dice que quiere entender el problema, yo me voy a su casa y se lo explico. Pero si me revolea un tuit o me manda un tuit Waldo Wolff... Lavada de manos, no", afirmó en referencia al actual ministro de Seguridad de la Ciudad.

La ministra también indicó que, en su momento, conversó con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Gabino Tapia, con Wolff y con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, para avanzar en la transferencia del Sistema Penitenciario a la órbita porteña y para sugerir que finalicen la construcción de la cárcel en Marcos Paz.

En relación con el rol del Gobierno nacional en la gestión de la seguridad y la situación de los presos, Bullrich aseguró que se están tomando medidas para desalojar las comisarías y completar la transferencia del Sistema Penitenciario Federal. "Tienen que hacerse cargo porque les corresponde, como lo hizo Córdoba y como lo hacen otras provincias", sostuvo.

Además, explicó que ya se ofreció personal penitenciario para las alcaldías y que todo el proceso está listo, con el convenio firmado, el acta rubricada el 12 de diciembre y la transferencia presupuestaria aprobada por el Ministerio de Economía. "Creo que, en definitiva, en la Ciudad nadie quiere tomar el control del Servicio Penitenciario. Transfirieron la Policía porque es bueno tener policía, pero tener presos no es tan bueno, es más oscuro", expresó en diálogo con Infobae.

El fuerte cruce previo en redes

El conflicto entre Bullrich y Mauricio Macri ya había tenido un fuerte episodio cinco días antes, cuando la ministra de Seguridad le respondió al expresidente a través de su cuenta oficial en X. Macri había expresado su respaldo a la postura de su primo Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, y criticó al Gobierno nacional por la falta de un plan concreto para trasladar a los presos de las comisarías.

"Los casi 27 mil policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles", escribió el exmandatario.

Bullrich respondió de manera tajante y acusó a Macri de priorizar intereses particulares por sobre una solución estructural. "Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina. Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo", escribió.

En su mensaje, también responsabilizó a la gestión de la Ciudad por la demora en la finalización de la cárcel de Marcos Paz. "Se quedaron con la policía, se quedaron con la cárcel de Devoto, pero pretenden que el resto del país les banque los presos. La cárcel que se comprometieron a terminar en Marcos Paz debía estar lista en 2020, pero cinco años de desidia y dos mil presos hacinados después, vienen a pedirme que me los lleve", agregó.

Además, en un comunicado posterior, Bullrich insistió en que la Ciudad debía hacerse cargo del problema. "Los compromisos se cumplen. Al no haberlo hecho, generaron un problema y ahora quieren sacarse la responsabilidad de encima. Tu primo tiene sobre su escritorio un convenio de transferencia que, como se hizo con la Policía de la Ciudad, se puede resolver en pocos días. Al transferir la Policía en el gobierno del que fuiste presidente debías pasar la Justicia y los presos. No lo hiciste".

La ministra recordó que, en 2018, el gobierno de Macri firmó un convenio para que la Ciudad se quedara con el terreno de Devoto a cambio de construir una nueva cárcel en Marcos Paz. Según Bullrich, la gestión porteña incumplió ese compromiso, lo que llevó a que actualmente haya más de dos mil presos sin un lugar adecuado de reclusión. "Sabés lo que significan dos mil. Una cárcel entera. Firmen la transferencia y dejen de llorar. Las cosas se solucionan, como los piquetes", concluyó.

Sobre el temporal en Bahía Blanca

Bullrich también se refirió a las graves inundaciones ocurridas en Bahía Blanca y afirmó que, ante este tipo de eventos climáticos, "no hay infraestructura que aguante".

Según detalló, el viernes cayeron 300 milímetros de agua en apenas ocho horas en una ciudad cuya media anual es de 190 milímetros. "Es un fenómeno climático de lluvia que rompe todo y hace que todos los arroyos y aliviadores superen su capacidad. Todo colapsa porque el agua no solo viene por la lluvia, sino también por los desbordes, y eso genera inundaciones", explicó.

La ministra relató que recorrió las zonas afectadas en un camión del Ejército y observó "el aplastamiento de los autos y los puentes colapsados". En los barrios más afectados, el agua arrasó con todo en apenas 20 minutos. "Frente a esto, no hay infraestructura que aguante ni acá, ni en New Orleans, ni en ningún lado", concluyó.

