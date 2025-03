El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a la situación de los presos en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires en una entrevista con Radio Mitre.

Macri señaló que su prioridad es garantizar la seguridad en la Ciudad y cuestionó la falta de traspaso de competencias judiciales: "La Ciudad no es un botín y mi responsabilidad es cuidar a los porteños y a los tres millones que ingresan todos los días. Eso lo voy a hacer siempre".

El mandatario también mencionó la situación carcelaria y la necesidad de finalizar la obra en la cárcel de Marcos Paz para cerrar el penal de Devoto: "Yo recuperé la obra de Marcos Paz. Tuve que discutir con la empresa que tenía la obra y la obra está en marcha nuevamente. Entonces en esa solución estamos trabajando para liberar Devoto porque esa cárcel no debería estar ahí".

Sobre la cantidad de presos en comisarías y alcaidías, sostuvo: "Hoy es momento de darle tranquilidad a los porteños. No podemos tener 2.500 presos en comisarías y alcaidías". Y comparó las cifras de detenidos en el Servicio Penitenciario Federal: "Antes de la pandemia el Servicio Penitenciario tenía 14.000 detenidos y hoy tiene 11.500: la diferencia son los detenidos que están en la Ciudad de Buenos Aires".

Este miércoles Patricia Bullrich protagonizó una discusión tuitera con el expresidente Mauricio Macri. Todo comenzó cuando Macri, haciéndose eco del planteo de su primo Jorge Macri, escribió en sus redes sociales: “Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles”.

Más temprano, Jorge Macri había vuelto a agitar la polémica sobre los presos alojados en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y le pidió a Bullrich "un plan con un calendario concreto para que los presos estén donde tienen que estar, en prisión federal”. “Terminemos con las discusiones y chicanas que no nos conducen a nada y que sólo perjudican a los porteños. Es tiempo de soluciones políticas concretas, avancemos juntos”, había propuesto Jorge Macri.

La respuesta de la Ministra no se hizo esperar: "Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina. Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo".

“Se quedaron con la policía, se quedaron con la cárcel de Devoto, pero pretenden que el resto del país les banque los presos. La cárcel que se comprometieron a terminar en Marcos Paz debía estar lista en 2020, pero cinco años de desidia y 2000 presos hacinados después, vienen a pedirme que me los lleve”, agregó. Bullrich lanzó además una fuerte ironía: “Gestionar la seguridad no es diseñar uniformes”.

“Es fácil tener policía y dejar que los ciudadanos de todo el país le sigan pagando los presos a la Ciudad”, expresó Bullrich

Anteriormente, Jorge Macri había cuestionado a Bullrich la falta de una Justicia porteña que pueda juzgar delitos como el robo y el hurto: “Estamos para hacer un último esfuerzo con usted desde la voluntad y la verdad, superando nuestras diferencias, pero con el interés general por sobre el interés partidario. Que quede claro, debemos proteger y darle seguridad a los porteños. Es cierto lo que usted dice; que todas las provincias tienen un sistema penitenciario. Pero todas las provincias también tienen un sistema judicial y nosotros no. Usted lo sabe muy bien. No nos pueden pedir sobre lo que no tenemos responsabilidad”

Como en toda película, existen actores de reparto en el enfrentamiento entre Bullrich y los primos Macri. Tal es el caso de Laura Alonso, quien habló este miércoles sobre la cuestión de los presos en CABA en La Previa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

La vocera porteña afirmó que “cada preso le sale más de 80.000 pesos por día a los porteños”, y agregó: “hasta tanto no se hagan las transferencias de las competencias judiciales y penitenciarias los presos deben estar en cárceles federales y no nos vamos a cansar de decirlo y de decírselo a la ministra Bullrich”.

Además, Alonso acusó a Bullrich de “politizar” el problema: “Deben cumplir la ley. Los presos deben estar en cárceles federales (...) Nosotros no hacemos política partidaria con la seguridad. Nosotros gestionamos la seguridad, por eso tenemos una de las ciudades más seguras de Latinoamérica”.

Otro actor de reparto es el ahora exministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff. Mientras ocupaba su cargo, mantuvo fuertes cruces con Bullrich y el Ejecutivo Nacional por la cuestión de los presos alojados en la Ciudad. “La ley 20.416 dice que los presos dependen del Servicio Penitenciario Federal, que depende de la Nación. Hasta tanto no se traspase el Servicio Penitenciario Federal, los delitos penales le corresponden a la Nación. No lo digo yo, lo dice la Justicia”, expresó en su momento el exfuncionario.

Wolff destacó además el riesgo que implica la acumulación de presos en comisarías o alcaidías y apuntó hacia la ministra de Seguridad Nacional: “Se les escapan a Patricia Bullrich porque los presos le corresponden a ella. Los deja en una comisaría. ¿Sabés por qué se escapan? Porque están puestos en un lugar que no es una penitenciaría”.

Anteriormente Bullrich había dicho que Jorge Macri toma “malas decisiones políticas” y aseguró que los funcionarios de la Ciudad “dañan la imprescindible buena fe que en toda negociación seria debería primar”.

Sin ahorrar en chicanas, la Ministra dijo que "en la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas ellas se les escapan presos todas las semanas".

No hace falta ser un genio para darse cuenta. La polémica sobre “de quién son los presos” se enmarca dentro de un conflicto mayor: la puja entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) a menos de tres meses de las elecciones legislativas porteñas, que se llevarán a cabo el 18 de mayo.

En ese contexto, los disparos salen de un lado y del otro, con posteos, publicaciones, respuestas en entrevistas radiales y televisivas que tienen como centro la cuestión de los presos, aunque lo que hay en juego es mucho más grande.

La Ciudad reclama el traspaso de la Justicia para alcanzar la autonomía que “nos corresponde”. El Gobierno nacional por su parte, continúa firme en su posición de que “el resto del país” no puede abonar los costos de los delincuentes porteños.

Jorge Macri fue tajante hoy: “La Ciudad de Buenos Aires no tiene las competencias penales, ¿no nos quieren transferir la Justicia? Que nos transfieran robos y hurtos como lo hicieron antes con el narcomenudeo. Y entonces ahí la Justicia de la Ciudad puede procesar por robo y hurto, que son el grueso de los delitos, y entonces ahí sí es razonable que ella (Patricia Bullrich) diga que los presos son nuestros”

Habrá que esperar al próximo capítulo de esta saga, aunque las respuestas ya pueden adivinarse.

