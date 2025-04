Sobrero denunció que el Gobierno le pagó a Roberto Fernández (UTA) para no adherir al paro

Rubén 'El Pollo' Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria, concedió una extensa entrevista para hablar del paro general realizado este jueves 10 de abril, y aseguró que Roberto Fernández, el líder de UTA, recibió un pago para perjudicar la medida: “¿Vos te crees que lo de Fernández no se paga? ¿Vos te crees que Fernández usó una excusa absurda (para no sumarse al paro)? Es la segunda vez que hay paro general y es la segunda vez que los colectivos andan. Y cuando hablo de 'se paga' estoy siendo literal. Paga el Gobierno, ¿quién va a ser? Esa plata no va a los trabajadores, eh, porque los trabajadores de la UTA están tan mal como el resto de los laburantes, ahora, los dirigentes no viven como los trabajadores”.

El referente sindical remarcó en su charla con el canal TN que “fue un paro que le arrancamos a la CGT, que no lo quería hacer. Para mí el paro fue bueno, fue muy bueno. Yo vivo igual que mis compañeros, no soy como esos viejos burócratas. Nosotros hemos perdido el 60 por ciento de nuestro poder adquisitivo. Tenemos serios problemas con despidos, por ejemplo, en el ferrocarril tenemos 1300, y para mí, la verdad, el paro está recontrajustificado, y estuvo bien hecho, me hubiese gustado que adhirieran todos los dirigentes gremiales, que no fue así”, insistió.

En ese punto, Sobrero volvió a cuestionar a los grandes referentes sindicales: “Ustedes se hacen un picnic con dirigentes que no pueden mostrar su patrimonio, que son impresentables, pero conmigo eso no va. Estos dirigentes gremiales son una solución para este Gobierno, son un palito de vez en cuando, pero después le permiten pasar todas. ¿Sabés cuál es el problema? Si vos le preguntas al Gobierno qué prefieren, por ejemplo, a un Daer, a un Cavalieri, a un Pollo Sobrero... ¿sabés a quién van a elegir? Van a elegir a los otros”.

El referente sindical aseguró: “Este Gobierno tendría que hacerle un monumento a la burocracia sindical, lo mismo Macri y Alberto Fernández, porque fueron oficialistas en todos los Gobiernos, ellos siempre son oficialistas, siempre. Este paro se lo tuvimos que arrancar (a la CGT), como le vamos a tener que arrancar las demás medidas, porque ellos no están para representar a los trabajadores, ellos están para controlarlos o, como dice el secretario general de UPCN, que ellos están para garantizar la gobernabilidad de los gobiernos”.

Sobrero ironizó: “Yo pensé que la CGT estaba para representar a los trabajadores. Y te lo digo con dolor, porque yo soy de los que creen que el sindicalismo es una herramienta de defensa de los trabajadores, no es un lugar donde uno se tiene que ir a enriquecer o tiene que enriquecer a su familia. Yo creo en la democracia sindical, yo creo que tenemos que sacarnos de encima a estos dirigentes vetustos, multimillonarios”.

La crítica de la CGT a la UTA

La CGT cuestionó el 8 de abril la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de no adherir al paro general de este jueves. “El paro es de los trabajadores de toda la Argentina, más allá de si son o no colectiveros”, postuló Héctor Daer.

El líder sindical señaló que la conciliación obligatoria que usan como excusa los colectiveros para no parar “está circunscripta al AMBA y no al resto del país”, sugiriendo que podrían, si quisieran, sumarse a la protesta. Daer luego sumó: “La conciliación obligatoria se refiere a un tema absolutamente sectorial que no tiene que ver con el paro, según el departamento jurídico de esta CGT”.

El dirigente remarcó que “la decisión que toman los compañeros será la que decidan y tomen los compañeros de la UTA. El paro es de la totalidad de las organizaciones confederadas, más todas las organizaciones que están nucleadas dentro de las dos CTA, así que el paro es más allá de un paro de colectivos. El 9 de mayo pasado, cuando hicimos un paro, también hubo colectivos y el paro fue contundente”.

HM/ML