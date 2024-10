El riesgo país toca mínimo en 5 años y el Central compra US$ 1.100 millones en el mes

El riesgo país se ubicó en los 967 puntos básicos, de esta manera perforó la barrera de las 1.000 unidades por primera vez luego de cinco años, desde 12 de agosto de 2019, luego de las PASO presidenciales de ese año.

“La semana arrancó con los bonos a la baja, el riesgo país por arriba de los 1.100 puntos, creo que el dato que dio vuelta eso fue a mitad de semana el viaje del equipo económico a Estado Unidos anunciando que conseguían créditos”, comentó a PERFIL Christian Buteler, analista financiero.

Y agregó: “El mercado asume que esos créditos serán utilizados para cancelar la deuda, obviamente le entran dólares al Banco Central y si bien viene con un destino específico el mercado dice ‘bueno se van utilizar para pagar los compromisos de enero y hay más chances de cobrar los bonos en enero’. Obviamente esos bonos valen más y la baja del riesgo país es la contracara de la suba de los bonos”.

En la misma línea, Leo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), coincidió en el análisis. “El impacto positivo final lo dieron los últimos anuncios en base a flujos de capitales de organismos internacionales y el supuesto REPO con bancos para asegurar los vencimientos de enero”, afirmó el economista.

En concreto, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció financiamiento para Argentina por US$ 8.800 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de su gira por los Estados Unidos para participar en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

También, otra medida que festejaron los mercados fue que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció el jueves que Argentina no cayó en la “lista gris” en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.

Las repercusiones de lo conseguido por el titular del Palacio de Hacienda se vio reflejado en la pizarra de la deuda soberana que se pintó de verde. Ayer, los bonos en dólares terminaron con alzas.

El AL29 subió en la semana 2,8%, el AL30 +3,7%, el AL35 +2,5%, el AE38 +1,9%, y el AL41 +3,4%. El GD29 subió +2,4%, el GD30 +4,2%, el GD35 +2,3%, el GD38 +2,6%, el GD41 +2,6% y el GD46 +1,1%, de acuerdo con un informe de Research for Traders.

En tanto, el mayor índice bursátil de la plaza local, el S&P Merval cerró el viernes con una suba del 1,7%.

A su vez, el dólar blue cerró a $ 1.225, el CCL a $ 1.163,7 y el MEP $ 1.141,8.

El rally del mercado se sintió también en Nueva York.La mayoría de los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cerraron con subas, impulsadas por los ADR de BBVA 9,1%, Loma 6,5% y Telecom 5,6%. Los únicos títulos que no subieron en la última jornada hábil fueron los de Despegar y Globant.

“También se encuentra la estabilidad y consolidación fiscal, pero eso había encontrado ciertas rigideces que se vieron superadas por la importante incorporación de reservas desde el blanqueo, que al mismo tiempo impulsó muy fuerte el universo de bonos”, complementó Anzalone.

Por su parte, el Gobierno no tardó en salir a celebrar en redes sociales la baja del índice que elabora el JP Morgan. “Saluden al riesgo país que se va”, posteó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En tanto, el presidente Javier Milei le dio retuit a un posteo de un medio que comentó al respecto: “Milagro económico argentino: El riesgo país perforó la barrera de los 1.000 puntos, valor más bajo desde 2019”.

BCRA. También el Banco Central tuvo una buena performance, compró ayer US$ 37 millones en el MULC, en la semana esa cifra asciende a US$ 329 millones y en lo que va del mes US$ 1.100 millones: la cifra más alta para este mes desde 2010 y récord para un octubre con cepo cambiario.

“Contribuyeron además factores como el blanqueo, que incrementó los préstamos en dólares y las colocaciones de obligaciones negociables, y la liquidación de exportaciones por parte del agro”, explicó Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders.

“Hasta el 17 de octubre, solo se retiraron US$ 700 millones de los US$ 13.000 millones ingresados por el blanqueo (el 6%), lo cual contrasta muchos con pronósticos previos”, agregó Neffa.

BM y BID prestarán US$ 8.800 millones

Ezequiel Orlando

El ministro de Economía, Luis Caputo, trajo de Washington US$ 8.800 millones después de encuentros con el Banco Mundial y la Banca Interamericana de Desarrollo. La titular del Fondo Monetario Internacional destacó el trabajo del Gobierno, pero no modificó el acuerdo. El funcionario tampoco consiguió inversiones de privados.

El BM y BID financian obras de infraestructura y trabajos que impulsen el desarrollo. Caputo podrá aprovechar esos verdes para reforzar las reservas del Banco Central y garantizar el pago de la deuda.

El crédito del BID se debe destinar “a fortalecer la protección social, mejorar la educación primaria, optimizar la gestión fiscal y ampliar el acceso a servicios energéticos esenciales, con un enfoque especial en los hogares más necesitados”, destacó Economía en un comunicado.

La obra pública fue suspendida por Javier Milei desde el comienzo de su gestión, aunque reactivó algunas con gobernadores con los que acordó y otras se las traspasó a las jurisdicciones subsoberanas. El BID cuenta con proyectos aún no finalizados en el país.

“Muy buena conversación con Caputo. Saludo el progreso de Argentina en la estabilización de su economía mientras apoya a los más necesitados”, publicó en X Kristalina Georgieva. A pesar del apoyo protocolar, el Gobierno no consiguió dólares frescos de este organismo ni modificar el acuerdo existente.