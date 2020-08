El secretario de Macri trata que la causa llegue a Comodoro Py

El secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, Darío Nieto, citado a indagatoria en la causa por espionaje ilegal que se tramita en los Tribunales de Lomas de Zamora, presentó un pedido de inhibitoria de la justicia de esa jurisidicción y pidió que el caso sea trasladado a Comodoro Py. Nieto fue citado a indagatoria la semana pasada, en el marco de la causa en la que se investiga espionaje a políticos de la oposición, el oficialismo, dirigentes sindicales, de la iglesia católica y periodistas, entre otros.

La convocatoria es bajo la acusación de haber conformado parte de “una organización criminal construida desde el propio aparato del estado central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia". Junto a él fueron citados los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes ya fueron procesados en el expediente que corre en paralelo a este e investiga espionaje al Instituto Patria y el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner.

Precisamente sobre ese expediente se expidió el último viernes, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py, que resolvió que esa parte debe pasar allí y ordenó pedir la inhibición a la Justicia de Lomas de Zamora. Fue tras un pedido de Gustavo Arribas, que usó argumentos similares a los que apeló Nieto este miércoles.

Los motivos alegados por la defensa de Nieto para pedir el traslado del expediente a la Ciudad de Buenos Aires apuntan al lugar donde ocurrieron los hechos investigados. En tanto que el pedido se conoce poco después de que este lunes la Cámara Federal de La Plata rechazara el pedido de eximisión de prisión de Nieto, lo cual lo deja en una situación más endeble de cara a su indagatoria, que se concretaría en el corto plazo, de forma remota por la pandemia que azota a la Argentina.

En su planteo, que ahora deberá ser resuelto por la jueza María Eugenia Capuchetti, Nieto sostuvo: “si bien me encuentro a derecho en la causa desde el 25 de junio de 2020, no fue hasta la redacción e incorporación de la mencionada pieza procesal del Ministerio Público Fiscal (N de la R: la semana pasada) que conduce la pesquisa que tuve cabal conocimiento sobre los hechos que se me atribuyen y las supuestas evidencias que sustentan la extravagante y falsa acusación montada en mi contra”.

En tanto que sobre la competencia de jurisdicción, agregó que la situación no sólo se da en su caso. “Una lectura detenida o acaso también somera o diagonal del dictamen fiscal permite observar, internalizar, determinar y concluir sin duda alguna que los hechos denunciados ocurrieron todos, a excepción de lo que se conoce en la causa como Legajo n° 9 vinculado a supuestas tareas de espionaje que involucra al Servicio Penitenciario Federal – completamente escindibles de los de demás y de los que no formo parte de manera alguna en el dictamen -, en el ámbito de la Capital Federal, sede del Gobierno Nacional al cual servía como Secretario de Estado y, paralelamente territorio autónomo conocido como Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme artículo 129 de la Constitución Nacional”.

Y agregó que “desde sus orígenes la causa llevada adelante en Lomas de Zamora aparece radicada en una jurisdicción ajena, ello habida cuenta que tanto la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), mi lugar de trabajo de aquél entonces, Casa de Gobierno Nacional y sede central del Poder Ejecutivo de la Nación y restantes organismos en danza – con la excepción ya mencionada - de la supuesta organización pesquisada por la Fiscalía requirente encuentran su ubicación en esta Capital Federal (artículo 4 de la Constitución Nacional) y el mismo origen de toda la investigación radica en un hecho acaecido en un domicilio de la Avenida Callao de esta ciudad de un damnificado que pertenecía a la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación con sede en esta Capital Federal”. Tras lo que consideró que, “no obstante ello la presente se formó, instruye e investiga inexplicablemente en el Circuito Federal de Lomas de Zamora con superintendencia en la Ciudad de La Plata en franca violación a la garantía del juez natural, prevista por la Constitución Nacional".

