El trabajo durante la crisis expuso diferencias entre Diputados y el Senado

por Daniela Mozetic

Desde el inicio de la cuarentena, el Congreso vio paralizada su actividad tradicional pero buscó aggiornarse para no convertirse en blanco de críticas contra la clase política. Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado optaron por estrategias disímiles al momento de poner en marcha el trabajo a distancia, lo que dejó al descubierto la falta de coordinación entre la conducción de Sergio Massa y de Cristina Kirchner, que el pasado lunes terminó de cumplir con su aislamiento obligatorio tras su regreso de Cuba junto a su hija, Florencia.

El 20 de marzo, primer día de la cuarentena total, Massa y Máximo Kirchner se reunieron de manera virtual con los jefes de los bloques legislativos y a partir de ese día siete integrantes del gabinete de ministros se pusieron a disposición de las distintas comisiones especializadas.

Así, el canciller Felipe Solá respondió las preguntas sobre el futuro de los repatriados, la ministra Sabina Frederic dio explicaciones sobre el rol de cada una de las fuerzas de seguridad en medio de la pandemia, con polémica sobre el “ciberpatrullaje” incluida, mientras que Agustín Rossi, a cargo del área de Defensa, se concentró en el despliegue de las Fuerzas Armadas.

El Senado, por ahora, solo registró un evento de estas características con la participación de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que dialogó con las integrantes de la Banca de la Mujer. Ya habían organizado la reunión con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pero los plantó el mismo día que se desató el conflicto de los bancos por el cobro de jubilados. Es que la tecnología no es el punto fuerte del Senado, que recién ahora implementó el sistema de administración interno ComDoc, que desde hace por lo menos cuatro años utilizan los legisladores de la Cámara vecina.

En Diputados, la oposición también exige la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que tenía comprometida su presencia para dar su primer informe para abril, pero en el Senado todavía no hacen ningún pedido e incluso no ocultan que no tienen voluntad de sesionar. José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, fue el que lo puso en palabras y, según supo PERFIL, el rechazo cuenta con el aval de Cristina Kirchner, que canaliza sus pareceres de manera directa con Alberto Fernández, sin requerir de la opinión parlamentaria.