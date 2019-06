De campaña: qué prometieron Alberto Fernández y Roberto Lavagna a los enviados del FMI

Uno de los puntos centrales de discusión para las elecciones 2019 es la situación económica. En particular, el candidato que asuma el próximo 10 de diciembre debe decidir cómo continuar las negociaciones tras el préstamo "stand-by" de 57.000 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A poco más de un mes de las PASO, el Fondo pidió reuniones con los precandidatos de la oposición para conocer sus posiciones ante un eventual cambio de gobierno sobre el cumplimiento del pago de la deuda. La reunión fue celebrada en Buenos Aires con Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Trevor Alleyne, el representante residente.

El precandidato del Frente De Todos, Alberto Fernández, recibió a los representantes en sus oficinas de la calle México. Allí, el líder de la fórmula Fernández-Fernández fue crítico y le expresó a Werner que no está de acuerdo con que el préstamo del Fondo haya permitido “la fuga de capitales”, y le advirtió que eso vulnera el acta constitutiva del FMI. “Los créditos del FMI se usaron para financiar 30 mil millones de dólares de fuga de capitales especulativos”, dijo, al recordar que el artículo VI del acta dispone que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”.

Alberto Fernández, Alejandro Werner y Trevor Alleyne, durante la reunión en las oficinas del precandidato.

Fernández le advirtió además que si llega a la Casa Rosada está dispuesto “a reformular el acuerdo”, pero señaló que tendría que ser en otras condiciones. “Le transmití al FMI nuestra disposición a reformular los acuerdos sin exigirle más esfuerzos a nuestro pueblo”, aclaró y destacó la importancia de “estabilizar la economía para poder crecer como condición necesaria para pagar nuestras deudas”.

Mediante un comunicado, el precandidato del Frente de Todos explicó que advierte que “los objetivos que se fijaron al tiempo de otorgar el préstamo han sido absolutamente distorsionados”, teniendo en cuenta que el propósito del acuerdo era reducir la deuda pública y la inflación, recuperando el crecimiento y la generación de empleo para combatir la pobreza. Y señaló: “Ninguno de esos propósitos, que son compartidos, han sido logrados”.

Asimismo, destacó “la preocupación” por “la ineficiencia “ de la gestión del Presidente. “Le he transmitido al señor Werner nuestra enorme preocupación por la situación creada por las políticas y la ineficiencia del Gobierno de Mauricio Macri y le he puesto de relieve lo mucho que me llama la atención la complacencia del FMI ante resultados tan negativos”, cuestionó.

Ante los enviados del organismo multilateral, Fernández recordó la negociación que tuvo en 2003 con el expresidente del FMI Horst Köhler, cuando vino personalmente a Buenos Aires a discutir con Néstor Kirchner, él, y quien era en ese momento ministro de Economía, Roberto Lavagna. “Nosotros negociamos muy duro con Horst Köhler en septiembre de 2003. Finalmente llegamos a un acuerdo y lo cumplimos. Y en diciembre de 2005 ya no le debíamos nada al FMI. Lo que hicimos es poner en marcha el aparato productivo del país. Ahora proponemos lo mismo”, afirmó el precandidato.

Pasadas las 16, el precandidato a Presidente de Consenso Federal Roberto Lavagna se encontró con Werner y Alleyne. En la reunión también estuvo presente su compañero de fórmula, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.

El posicionamiento de ambos respecto al futuro del acuerdo fue similar a lo que propuso el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner. Tras la charla que mantuvieron publicó en su cuenta de Twitter lo que le comunicó al FMI respecto a la renegociación de los plazos de pago del préstamo.

“Le dijimos a la #MisióndelFMI que el gobierno de #ConsensoFederal renegociará los plazos del Stand By porque, así como están, ahogan por muchos años la esperanza de crecimiento de los argentinos ¡Ellos y el gobierno lo saben!”.

El exministro de Economía explicó además que lo que considera que debería hacer el gobierno de Mauricio Macri hasta el fin de su mandato. “Mientras tanto, el Gobierno tiene la responsabilidad de empezar, ya mismo, a solicitar un alargamiento de plazos de los grandes vencimientos que acumuló para el 2021 y 2022”.

