Roberto Cachanosky echó más leña al fuego en la caliente campaña de Espert

El economista Roberto Cachanosky dejó polémicas frases este domingo en Radio Perfil, afirmando que le ofrecieron ser candidato a diputado en la lista del también economista José Luis Espert, pero que en ese sector le adviritieron que sólo podría ir por la provincia de Buenos Aires, "porque en Capital los primeros puestos son para los que más plata ponen” .

“Yo hable con ellos, con Espert y con Nazareno Etchepare y él me pregunta: “¿Vos serías candidato a diputado por la provincia de buenos aires?” Yo le dije que no sabía todavía sobre esa propuesta”, relató Cachanosky en diálogo con RADIO PERFIL. Y continuó: “Me insistió, y yo le dije que en todo caso iría por la Ciudad. Me dijo “No, los primeros puestos en la capital son para los que más plata ponen”, aseveró el economista.

“Yo con ese concepto no voy, porque viene un narcotraficante y te compra toda la lista, es un desastre”, manifestó para explicar su decisión de negarse al ofrecimiento.

Días atrás, Cachanosky publicó un escrito en el sitio Economía para todos, donde explica cómo fue la reunión y por qué decidió detallar lo sucedido meses atrás. “Como me cansé de que me insulten y digan que no hice nada por armar una alternativa liberal voy a contar solo una parte de lo vivido en los últimos nueve meses”, comienza su descargo.

Allí relata además parte de las conversaciones que tuvo con el precandidato liberal en noviembre de 2018. “De entrada Espert dijo que él iba a ir como candidato a presidente. Mi postura y la de la mayoría era la de ir con boletas cortas para meter diputados liberales en diferentes distritos e ir formando una base liberal en el Congreso. Una candidatura a presidente exige de una estructura y dinero que no disponíamos”, contó.

“No voy a aceptar que me digan que boicoteo a Espert o que él hace y yo estorbo. Acá hubo mucha gente que dedicó tiempo, incluso en pleno enero, en tratar de armar una opción liberal seria”, agregó en el texto.

José Luis Espert: "Cuidado, el Gobierno ya no me puede bajar, ya fracasaron"

Las últimas semanas fueron agitadas para Jose Luis Espert: enfrentó las acusaciones del diputado del PARLASUR Alberto Asseff, quien anunció que abandonaba el Frente Despertar que integraba con su partido UNIR, y se sumaba al oficialismo tras un ofrecimiento de Miguel Ángel Pichetto.

Assef aseguró que Espert es “funcional al kirchnerismo”, y expresó que a su candidatura “la financian” sectores cercanos al ese partido para quitarle votos a Juntos por el cambio, al tiempo que señaló que "tuvo destratos con el partido".

Además, en los últimos días circuló un video por Whatsapp, la principal plataforma sobre la que el Gobierno se enfocará durante esta campaña. Dicho video, un montaje de fotos con un locutor de fondo, denuncia las presuntas vinculaciones de su candidatura con el Frente de Todos. Además, afirma que sus supuestos “socios ocultos” —entre los que menciona al dueño de América Daniel Vila y al banquero Jorge Brito— apoyarían su campaña política para que le reste votos al macrismo en un escenario de polarización entre el presidente y Alberto Fernández para así favorecer al kirchnerismo.

Como respuesta, Espert consideró que el Gobierno “proyecta” al hacer esa asociación, y dijo que Mauricio Macri es “uno de los grandes kirchneristas”, porque puso al peronista Miguel Ángel Pichetto como precandidato a vicepresidente.

La Justicia Electoral finalmente aprobó su candidatura para competir en las elecciones 2019 con el partido Unite, y ahora el economista liberal comienza a planear su estrategia de campaña luego de que la jueza María Romilda Servini de Cubría rechazara la impugnación en su contra.

A.G./H.B.