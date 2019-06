Espert, aprobado por la Justicia: desechó una reunión privada con Macri

por Ezequiel Spillman

José Luis Espert pasó días complejos. Su pre candidatura a presidente acaba de ser aprobada por la Justicia Electoral. Pero el camino fue fácil. La salida días atrás de Alberto Asseff, pieza clave para el Frente Despertar que había conformado, le atestó un golpe a su estrategia y lo obligó a jugar con el frente Unite, el mismo que llevó a Amalia Granata como candidata provincial en Santa Fe.

En el macrismo aún se ríen de la jugada del candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, con el peronista Cristian Ritondo, para sumar a Asseff a la boleta de diputados nacionales (fue inscripto en el puesto 11, con lo cual ingresará casi con seguridad), PERFIL pudo confirmar que el economista desechó varias invitaciones del presidente Mauricio Macri para reunirse a solas e intentar algún tipo de acuerdo.

Todo comenzó hace tres semanas cuando Espert aún no sabía los inconvenientes que iba a tener para presentar su lista como pre candidato a presidente. En ese momento tuvo un ofrecimiento: sentarse a dialogar con el presidente a solas en Olivos.

A través de un emisario en común, Macri lo invitó el miércoles 5 de junio a reunirse con él por la tarde en la residencia presidencial. Ese día el economista se disculpó y pidió postergar el encuentro para el viernes. Sin embargo volvió a suspender la reunión alegando una fenomenal gripe que le impedía concurrir.

A los pocos días, uno de los asesores presidenciales intentó retomar el contacto para concretar finalmente el encuentro pero Espert no quiso. “Díganle al presidente que hasta después de las PASO no me voy a reunir”, expresó.

El encuentro nunca se realizó y, días después, Asseff terminó en el oficialismo complicando la candidatura de Espert.

Con la reciente aprobación de la justicia electoral, Espert es una de las dos opciones de centro derecha que surgirán en las primarias. La otra es la de Juan José Gómez Centurión, con el frente Nos, el ex titular de la Aduana que se alejó del oficialismo. El ex funcionario tampoco quiso acordar con el macrismo y prefirió presentarse como pre candidato a presidente con Cynthia Hotton como vice. Ambos llevan como bandera la lucha “celeste” contra la despenalización del aborto.

