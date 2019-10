Vidal cerró su campaña en Vicente López: "No me voy a ningún lado, esto recién empieza"

A 3 días de las elecciones donde buscará la reelección al frente de la provincia, María Eugenia Vidal cerró su campaña electoral en Vicente López, donde llamó a acompañar al oficialismo en las urnas, le habló a los "desilusionados", y resaltó que "esto recién empieza".

Alejada del cierre del presidente Mauricio Macri, que finalizó su campaña en el centro de Córdoba, Vidal encabezó su acto en el Estadio "Ciudad de Vicente López" del club Platense, acompañada por los principales candidatos de Juntos por el Cambio provinciales.

"No me voy a mover un centímetro de acá, voy a seguir defendiendo cada beso, cada abrazo, cada pedido, cada sueño, cada necesidad. Voy a seguir estando ahí, porque este camino recién empieza, no se termina acá", expresó la mandataria, que el próximo domingo buscará revertir los 17 puntos que el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, le sacó en las PASO.

Vidal reconoció que "los últimos dos años no fueron fáciles", pero sostuvo: "Quiero decirles a los que hoy todavía están enojados o desilusionados, que escuchamos, entendimos y estamos dispuestos a mejorar, pero no es para atrás, es para adelante. En la Provincia es por un voto, cada voto cuenta. Los necesitamos a todos, necesitamos que vayan todos a votar, como en el `83, que todos estén ahí, que lleven a sus abuelos, a su padres. Necesitamos que sea una fiesta de la democracia", enfatizó.

Al inicio del acto, Vidal hizo una recorrida por su gestión y recalcó: "Si hicimos todo eso juntos en los últimos cuatro años ¿cómo no vamos a poder ser mejores? Si fuimos el gobierno de las obras ¿cómo no vamos a poder ser el gobierno del trabajo, del crecimiento, de la producción?", sostuvo.

La gobernadora bonaerense destacó además que el mérito no fue de su gestión, si no de quienes la eligieron en 2015. "Yo nunca gané la elección, la ganaron ustedes. El cambio es de ustedes, nació de ustedes", resaltó Vidal al recordar su triunfo y dijo que "nunca la dejaron sola", lo que motivó que el público le cante: "No está sola, leona no está sola".

Junto a Vidal, en el escenario se ubicaron candidatos a intendentes y a diputados nacionales y provinciales del oficialismo, delante de una pantalla que tenía el mensaje "Ahora nosotros", con fondo rojo y letras en blanco, una estética distinta a la tradicional de Cambiemos, sin el característico color amarillo.

Vidal destacó además que su equipo de trabajo “no tiene una esperanza vacía, tiene una esperanza profunda. Esa confianza de que no importa cuantas veces se caigan, se van a volver a levantar", afirmó la gobernadora.

En el cierre estuvo la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y la dupla porteña compuesta por Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Por último, la gobernadora llamó a votar para que llegue "Mauricio al balotaje y Juntos por el Cambio a la Provincia". "Vamos a darla vuelta, ustedes nunca me dejaron sola, yo no los voy a dejar solos", cerró la gobernadora

