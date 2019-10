María Eugenia Vidal promete una "transición democrática" si gana Kicillof

María Eugenia Vidal aseguró este miércoles 23 de octubre que "pase lo que pase el domingo" se reunirá con Axel Kicillof, su oponente y candidato a gobernador por el Frente de Todos, con lo que pareció matizar sus dichos en los que días atrás aseguraba que el 27 de octubre "se elige entre tener democracia plena o no".

"Pase lo que pase el domingo, ya sea que la gente me vuelve a elegir a mí o lo vuelve a elegir a él, vamos a tener un encuentro", sostuvo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante una entrevista con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, ciclo que se emite por el canal América Tv. "Si la gente lo elige, tengo que hacer una transición ordenada y democrática con él. Y si la gente no lo elige, igual va a haber mucha gente que lo va a votar, va a tener representación sobre ese voto, y lo voy a convocar igual", agregó.

En esta misma línea, la dirigente de Cambiemos aseguró que "hay que aprender a vivir en una Argentina con diferencias" porque "tenemos miradas distintas y valores distintos, pero pertenecemos a una generación que quiere una Argentina mejor. El futuro es sin grietas, sin grietas que definan que los buenos están de un lado y los malos del otro".

"Si no me toca ganar, buscaré trabajar. Yo necesito un sueldo para vivir, no soy una política que se enriqueció, no soy una política que le sobre la plata. Porque, además, me parece bien que si uno pierde una elección no siga viviendo de la política. Que busque trabajo. Obvio que voy a buscar un trabajo, tengo tres hijos", remarcó respecto a su futuro, y agregó: "Eso no quiere decir que no voy a estar más involucrada políticamente, lo haré los fines de semana o cuando termine de trabajar".

Alberto contra Vidal: "Nadie afectó tanto la convivencia democrática como ellos"

Sobre el resultado de las PASO, Vidal aseguró que "(muchos) expresaron su enojo y está muy bien" y que desde el Gobierno decidieron "escuchar ese voto, y vamos a corregir todo lo que haya que corregir", agregó la mandataria bonaerense. "Mauricio Macri con su ministro de Economía tomó medidas diferentes", dijo la gobernadora.

Sus dichos. Vidal había planteado el martes 22 de octubre que "el domingo se elige si vamos a tener democracia plena o no", agregándole dramatismo a las próximas elecciones generales. En un acto de campaña en la localidad bonaerense de Tigre, la candidata a la reelección estuvo con el candidato a intendente local, Segundo Cernadas, en un centro de jubilados colmado con más de mil vecinos y voluntarios que van a fiscalizar las elecciones del domingo.

Allí afirmó que en estas elecciones "se va a elegir cómo vamos a vivir los próximos cuatro años, quién va a decidir sobre el poder, cómo lo va a administrar, desde qué lugar se va a parar, si vamos a tener respeto o no, si vamos a tener diálogo o no, si vamos a tener democracia plena o no. Eso es lo que vamos a elegir", cerró Vidal su enfervorizado discurso.

AB/FF