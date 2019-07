La Izquierda denuncia que todavía hay 140 mil jóvenes afuera del padrón

La Izquierda advirtió que 140 mil jóvenes que cumplen con los requisitos para votar no están en el padrón, a menos de dos semanas de las elecciones internas. Los precandidatos del FIT Unidad, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, hicieron una presentación ante la Agencia de Acceso a la Información para reclamar por los chicos que no renovaron el DNI y por eso no están habilitados para votar.

La ley electoral, con una modificación hecha por el kirchnerismo, estableció que los jóvenes a partir de los 16 años están en condiciones de votar. Pero para hacerlo, deben tener renovado el DNI de mayor, una condición que es excluyente. Fuentes de la justicia electoral le dijeron a PERFIL que los que no tengan la renovación no podrán sufragar.

La Izquierda consideró que eso es echarle la culpa a los chicos por una obligación que “es del Estado”. “Pretenden echarles la culpa a ellos por no haber renovado el DNI. Es responsabilidad del Gobierno empadronar a los electores, no de los jóvenes. Esto no se trata de una casualidad, sino de una política para dejar afuera de los comicios a uno de los sectores que menos afinidad tiene con el Gobierno”, manifestó Del Caño.

El precandidato había logrado un amparo para que la justicia electoral ponga en la base de datos a unos 400 mil chicos de entre 16 y 18 años que habían quedado afuera por un error en la carga. La Cámara Nacional Electoral hizo lugar e incluso extendió la publicación del padrón provisorio.

Pero la ausencia de los que no tienen el DNI renovado generó la queja de la Izquierda. Para Bregman, quien tuvo que haber garantizado que los jóvenes estuvieran en el padrón es el Gobierno.

“Tienen que explicar por qué no se hicieron campañas informativas para que los menores de 18 años conozcan sobre su derecho a votar”, sostuvo. Y consideró que no los incentivaron a renovar el DNI.

