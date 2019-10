La Justicia Electoral prohibió a los partidos políticos entregar boletas dobladas

Noticias Relacionadas Lo detuvieron por robar boletas de Juntos por el Cambio en Formosa

A menos de 20 días de las elecciones generales, la justicia electoral prohibió a los partidos políticos entregar las boletas de sus candidatos dobladas en el cuarto oscuro e informó que deberán presentarlas "en forma apaisada y en bolsas de polietileno transparente".

Así lo expresó la Junta Nacional Electoral a través de una resolución, en la que advirtió a los espacios que no se recibirán las listas que no cumplan con estos requisitos. "De presentarse de otra manera a la indicada, se hará saber al personal del Correo Argentino que no podrá recibirlos”, sostiene el escrito.

De este modo, las alianzas que competirán el 27 de octubre no podrán doblar sus boletas para que en el cuarto oscuro solo se vea una parte de los candidatos.

El tribunal respondió de esta manera al reclamo que había hecho el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, que denunció este tipo de irregularidades en las últimas PASO. A través de uno de sus apoderados, Mauro Riano, el espacio opositor aseguró que en las primarias hubo varias listas que llegaron dobladas a las escuelas.

De acuerdo a la presentación que hizo el partido que tiene como candidatos a Matías Lammens y a Gisela Marziotta, esa situación constituyó “una abierta violación del Código Electoral”, al intentar favorecer al espacio ocultando al presidente Mauricio Macri.

Según el testimonio de testigos y videos que circularon a través de las redes sociales, se vieron boletas de Juntos por el Cambio plegadas de forma tal que solo se veía la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, mientras la foto de Macri permanecía escondida en la parte posterior. Incluso, trascendió que algunas boletas de la alianza Cambiemos fueron presentadas ante el Correo Argentino dobladas de esta forma y enviadas a las escuelas y lugares de votación del mismo modo.

"Lo ocurrido durante las primarias es muy grave, porque constituye una abierta violación del Código Electoral y de las propias resoluciones de la justicia electoral acerca de la presentación de las boletas ante el Correo previo a la elección, que debe hacerse de forma apaisada y desdoblada", explicó Riano, quien asimismo aseveró que "el hecho atenta contra principios elementales del sistema democrático, como el desarrollo de elecciones limpias, la no confusión del electorado y el respeto irrestricto a la genuina voluntad de los ciudadanos, además de que también podría configurar una conducta delictiva que está tipificada en el Código Electoral, como la inducción al voto con engaños".

Por esta razón, la Junta Electoral, integrada por la jueza María Servini y por el presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Morán, precisó este martes las normas para la entrega de boletas para las próximas elecciones generales del 27 de octubre.

