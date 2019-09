Lammens y Marziotta dan la cara contra "una barbaridad" como la Conadep del Periodismo

El candidato a jefe del gobierno porteño por el Frente de Todos, Matías Lammens, y su compañera de fórmula Gisela Marziotta utilizaron las cámaras de la televisión, este miércoles por la noche, para distanciarse de la idea de establecer una comisión que controle y juzgue a periodistas, la denominada ‘Conadep del Periodismo’. El candidato calificó la idea como “una barbaridad”.

En Todo Noticias, la candidata se mostró agradecida con los medios de comunicación después de que le permitieran aclarar que no está a favor de esa idea, lanzada por el cómico Dady Brieva y apoyada por numerosos seguidores del kirchnerismo. “El derecho a réplica que pude ejercer hoy durante todo el día en casi todos los medios es central en la consolidación de la democracia”, dijo la candidata a vicejefa del gobierno porteño.

La periodista se vio envuelta en una polémica inesperada después de responder “sí” a la pregunta ‘¿Conadep del periodismo?”. “Me distraje en medio de un ping-pong de preguntas y respuestas”, explicó. “El sí fue a la Conadep”, explicó.

“Estoy muy enojada conmigo. Escuché Conadep e inmediatamente dije que sí, porque me remite a los derechos humanos, que es algo que desde mi profesión siempre trabajé, difundí y defendí”. “Me fui tranquila, nunca terminé de registrar la pregunta, producto de mi distracción. No me gusta distraerme, pero pasó y no terminé de escuchar”, se justificó.

“La comunicación es una herramienta central y no concibo el periodismo de otra manera”, explicó Marziotta. “Yo trabajé en El Trece, América, Página 12. Es imposible que crea que haya que generar algún tipo de organismo que censure, controle o limite nuestro trabajo. Es imposible porque soy periodista y siempre ejercí con total libertad en todos los medios de comunicación en los que trabajé”.

Por su parte, Lammens cerró la noche en Corea del Centro (Net TV), donde le dijo a los periodistas Matía O’Donnell y Ernesto Tenembaum que la idea de la ‘Conadep del periodismo’ le parece “una barbaridad”. “Me cayó muy mal, no me gustó”, explicó el abogado y empresario, “Después hablé con ella [Gisela] y me explicó que se había confundido”.

“No comparto que se restringa la libertad de prensa, en ningún sentido, y no me gusta que los políticos opinen del trabajo de los periodistas. Es peligroso”, analizó Lammens, quien dijo creer que “el intento de cercenar la libertad de prensa es un problema” para quienes aspiren a ocupar un cargo de gobierno. Según Lammens, la “condena” a la idea de controlar la libertad de prensa “debería ser mucho más fuerte y firme de parte de todos”.

D.S.