"Echarlos a patadas": la solución del "Bolsonaro argentino" para los extranjeros que delinquen

Miguel Ángel Pichetto, elegido por Mauricio Macri como su compañero de fórmula para las próximas elecciones presidenciales, nunca ahorró calificativos para definir a los inmigrantes que ingresan a la Argentina para delinquir. Catalogado frecuentemente como un "Bolsonaro argentino" por sus ideas sobre los extranjeros que residen en nuestro país, el senador peronista ya desató una polémica en 2017 cuando pidió "reforzar las fronteras", dado que, según su óptica, "Argentina recibe muchos delincuentes".

Pero ya desde una década antes, cuando era senador del kirchnerismo, dijo que el país debía "controlar" el ingreso de inmigrantes": ¿Cuánta miseria puede aguantar Argentina recibiendo inmigrantes pobres?", se preguntaba. "La Argentina les brinda educación y salud gratuita. Paraguay , por ejemplo, podría devolverlo entregando energía eléctrica y Bolivia, gas. Buscar algún mecanismo, si no somos el país más tonto del continente", dijo a La Nación en noviembre pasado.

Esas declaraciones las pronunció después de que un grupo de ciudadanos extranjeros fuera detenido durante las protestas que se tornaron violentas frente al Congreso Nacional. En ese contexto Pichetto dijo en una entrevista con el diario Clarín que "hay que expulsar inmediatamente a los extranjeros que delinquen". "Sobre todo a los que cometieron delitos menores: hay que echarlos a patadas rápido", agregaba sin censuras.

Quién es Miguel Ángel Pichetto, el peronista de las mil caras

En aquella ocasión, el ahora candidato a la vicepresidencia había señalado directamente al sistema judicial, que en su parecer permite la reincidencia de los delincuentes extranjeros: "Acá hay muchos jueces que tienen el alma muy sensible y son parte también del problema", lanzó. "Se necesita profundizar el intercambio de Inteligencia con los países latinoamericanos, para saber quién es quién cuando ingresan a la Argentina. Y al país que no te brinda información de sus ciudadanos, no lo tenés que dejar entrar", consideró Pichetto.

El jefe del bloque de senadores del PJ dijo en esa ocasión que los casos debían solucionarse a favor del Estado "y no con este esquema hipócrita de los Derechos Humanos, que dicen 'pobrecitos los inmigrantes'". No obstante, el senador marcó una diferenciación al señalar: "¡Sí, pobrecitos los que vienen a laburar, hermano! No los que vienen a delinquir". En su opinión, "un país serio" debería expulsar a los delincuentes del territorio argentino.

Cuando Macri usaba a Pichetto como ejemplo de la "vieja política"

Lejos de preocuparse por quienes lo tildan de ser el "Bolsonaro argentino", Pichetto justificó su posición el año pasado: "Eso lo hacen para no dar el debate de fondo. Son los políticamente correctos de la Argentina, los buenos, los igualitarios". Además, aprovechó la ocasión para arrojar un dardo a sus ex aliados: "Lo que pasa es que hay estúpidos que además juegan para el Gobierno, como el kirchnerismo, que me pega por Izquierda, con Horacio Verbitsky y el CELS", agregó.

En otra ocasión, también el año pasado, el legislador aclaró que no tiene "ninguna mirada xenofóbica", al tiempo que la llegada de inmigrantes venezolanos "por esta visión alegre que tiene el Gobierno en la que han entrado más de ochenta mil".

Pichetto y la lupa de Duran Barba: reflexiones sobre marketing político, gobierno y relato

D.S.