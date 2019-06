Lavagna dijo que le "encantaría" que Graciela Camaño sea candidata a gobernadora bonaerense

El candidato presidencial por "Consenso Federal 2030" Roberto Lavagna, aseguró este jueves en la ciudad de Mar del Plata que le "encantaría" que la diputada nacional Graciela Camaño sea la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por ese espacio, aunque admitió que "ella todavía se resiste un poquito".

Si bien destacó que "las candidaturas quedaron para la semana que viene", Lavagna agregó que tanto él como su compañero de fórmula, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, celebrarían la postulación de Camaño, jefa del bloque del Frente Renovador en la cámara baja, para pelear por la gobernación bonaerense en las elecciones del próximo 27 de octubre.

"Tanto a Juan Manuel como a mí nos encantaría que Graciela, que fue una articuladora de este consenso, efectivamente decida ser candidata", expresó, durante una recorrida que realizó en una planta pesquera de la empresa Pampa Fish en la localidad balnearia. El ex ministro admitió sin embargo que la legisladora aún no se ha definido al respecto: "Ella todavía se resiste un poquito, pero veremos".

Lavagna sumó a Camaño e inscribió el frente Consenso 2030

Destacó por otra parte que el objetivo de la alianza creada con Urtubey buscará "evitar la polarización" entre el oficialismo y el kirchnerismo, y "ofrecer a los argentinos la posibilidad de votar algo distinto".

"Las sociedades muy divididas y polarizadas son sociedades que no crecen. Tenemos que evitar que se repita lo ocurrió en 2015. Es una tarea difícil porque despolarizar una sociedad es complicado, porque ahí están la plata, los poderes, los medios de comunicación", indicó.

En su paso por Mar del Plata, además, el ex ministro de Economía descartó por completo que el actual intendente Carlos Arroyo, quien elogió en los últimos días su candidatura presidencial, pueda formar parte del nuevo espacio: "De ninguna manera, absolutamente no. No, no, no", dijo.

Carlos Pagni: "Graciela Camaño será candidata a la gobernación bonaerense de Lavagna y Urtubey"

Aunque no dio precisiones respecto de quién será su candidato a jefe comunal en la ciudad, el ex ministro estuvo acompañado por los concejales Santiago Bonifatti ("Sumar") y Mario Rodríguez "(UCR), dos de los referentes del espacio "Consenso por Mar del Plata", lanzado recientemente.

La agenda de Lavagna en la localidad balnearia incluyó además una recorrida por instalaciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata, un encuentro con el obispo Gabriel Mestre, y reuniones con referentes de las "62 organizaciones peronistas" y empresarios.

