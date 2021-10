Elisa Carrió: "Aníbal Fernández es un intocable en la Justicia"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a apuntar contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sobre quien su partido envió el pedido de juicio político a la Cámara de Diputados. "Es un intocable en la Justicia", dijo sobre el funcionario nacional al tiempo que relató las amenazas que sufrió en su carrera política: "Vivo acosada desde 1996, me pusieron tres balas diciendo que iban por mi familia".

"La violencia se desata cuando los violentos ocupan el poder porque no hay mayor ejemplo que si un gobierno elige como ministro de Seguridad a un violento es una habilitación a la violencia de todos", expresó Lilita Carrió en una entrevista en LN+, luego de que su partido enviara a Diputados el pedido de juicio político contra Fernández por su amenaza al dibujante Nik.

En esa línea, afirmó que el funcionario “amenaza como un mafioso”. “Me parece muy importante que salgamos todos por lo de Nik porque la verdad es que cuando vinieron contra mis hijos con una operación terrible, no salió la clase política y me acostumbré a defenderme sola”, agregó.

"No se trata solo de Nik, a quien envió toda mi solidaridad, se trata de una amenaza a toda una comunidad que viene amenazada por siglos en su familia y que tuvo Auschwitz. Entonces no es una cosa menor, es imperdonable. Si no es destituido ahora va a ser destituido con la nueva mayoría porque puede estar la fiesta de Olivos pero hay algo del orden de lo imperdonable cuando la amenaza es contra un periodista, pero también contra la humanidad”, siguió.

La Coalición Cívica pidió el juicio político de Aníbal Fernández: "Es indigno para el cargo"

En ese sentido, opinó que Alberto Fernández no le pide la renuncia a Aníbal “porque no tiene con quién cubrir ese cargo”. Además, señaló: "Aníbal es un intocable en la Justicia. No podemos ir contra Aníbal. Te lo dicen los propios jueces y lo peor es que lo dice la política. Toda la política le teme y necesitamos diputados que no le teman".

Carrió: "Vivo acosada desde 1996, me pusieron tres balas diciendo que iban por mi familia"

En ese marcó, contó que viene “bancándose todo esto desde el silencio”, pero relató las amenazas que recibió durante su carrera política: "Fue terrible, vivo acosada desde 1996. No es que me amenazaron, sino que fueron por mi familia. A mí me pusieron tres balas diciendo: ‘Vamos por tu familia a liquidarte'".

Elisa Carrió acusó a Aníbal Fernández de expresar un pensamiento nazi por su cruce con Nik

Carrió: "Grupos empresarios me ofrecieron 100 millones de dólares para ser presidenta, y yo dije que no"

Por otro lado, rememorando su trayectoria política, también reveló que recibió ofrecimientos económicos para impulsar su candidatura a presidenta, pero que se negó. "La Coalición Cívica nunca se financió con dinero empresario. Elegí no ser presidenta porque si no necesitaba un financiamiento que me quitaba libertad a la hora de la palabra, y dije: ‘A ese precio no llego’. Los grupos empresarios me ofrecieron 100 millones de dólares para ser presidenta, y yo dije que no".

En esa línea, también contó que en 2003 los laboratorios le ofrecieron apoyo económico: "No teníamos plata para las boletas, pero nos negamos. Me querían matar todos".

Otras frases de Carrió:

"El Papa Francisco se confundió durante muchos años".

se confundió durante muchos años". " Juan Manzur es un peligro en ciernes con todas las vinculaciones y respaldos de empresarios, efedrina, lavado de dinero. Es un hombre muy vinculado a Hugo Sigman, a la droga sintética. Manzur esta buscando la presidencia".

es un peligro en ciernes con todas las vinculaciones y respaldos de empresarios, efedrina, lavado de dinero. Es un hombre muy vinculado a Hugo Sigman, a la droga sintética. "Alberto Fernández era empleado de Cristóbal López, y Cristina Kirchner que tiene intereses en Indalo la tiene a Romina Mercado, C5N no es de Cristóbal López. también es de Cristina".

"Cristina critica a la oligarquía y ella es la oligarquía"

