Elisa Carrió habló del "golpe" de Cristina: "Esto es un acto de desesperación y venganza"

La líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, se pronunció este miércoles 15 de septiembre sobre las renuncias presentadas ante Alberto Fernández y opinó que se trata de una movida "orquestada por Cristina Kirchner" para llevar a cabo un "Golpe de Estado".

“Cristina Kirchner está orquestando un Golpe de Estado contra Alberto Fernández. Quiere vaciar al gobierno para poder radicalizarlo. De esta manera, va a poder crear una Venezuela anticipada”, dijo Carrió en diálogo con Todo Noticias.

Bajo la misma línea, lo calificó como "un hecho institucional grave” a la vez que insistió en que la única manera de "reemplazar a un presidente" es "designando a todos sus ministros”. "Esto no es más que un acto de desesperación y venganza”, consideró.

La líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió.

Gregorio Dalbon insiste en que Alberto Fernández y Cristina Kirchner "están unidos"

Y denunció: “Lo que quieren es voltear a un presidente, debilitarlo e imponerle su propio esquema en el ministerio. Los que están haciendo esto son traidores al Gobierno y en ese juego, Cristina busca separarse de la derrota de Alberto Fernández".

Con respecto a la ola de renuncias, sostuvo que Fernández "tiene que aceptarlas o rechazarlas. Debe sostener a todo su gobierno, más allá de todo. No puede delegar esas facultades de la presidencia ni en La Cámpora ni en la vicepresidencia”.

"Yo lo que menos quiero es el mal de nadie. Yo quiero una república para todos. No deseo un presidente caído, no soy golpista y no lo fui nunca. La democracia se sana con más democracia, con instituciones sostenibles y sanas", resaltó Carrió.

Renuncia de funcionarios: qué dicen los dirigentes del Frente de Todos

Consultada sobre la posibilidad de que Juntos interceda por el presidente, la líder de la Coalición Cívica ARI dijo: "No puede en el presidencialismo meterse en una decisión que depende solo del presidente". Y agregó que Alberto Fernández debería "denunciar el golpe frente a la OEA".

"El problema hoy es del ejecutivo y lo debe arreglar el ejecutivo. Lo que puede hacer el presidente es hablar con los gobernadores del PJ, decidir en lo que pueda decidir en una república y defender la democracia de lo que quiere hacer la vicepresidenta", agregó.

Puntualizando en la figura de Cristina Kirchner, insistió en que "está en juego su impunidad": Necesita garantizar su impunidad y su riqueza porque su situación judicial ya claramente va a determinar que sea juzgada y condenada".

En los últimos tramos de la entrevista, Carrió concluyó: "El gobierno debe agradecer que existan una oposición no violenta y que quiere el paso a la república. Lo único que me preocupa son los violentos autoritarios a la derecha y a la izquierda de Cristina".

JFG / ds