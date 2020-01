Elisa Carrió anticipó que la Coalición Cívica votará a favor del proyecto de la deuda externa

La diputada nacional Elisa Carrió de Juntos por el Cambio anticipó este lunes que su bancada acompañará el proyecto de ley sobre Deuda Pública Externa y rechazará el referido al Consenso Fiscal, iniciativas que serán puestas a consideración en un sesión prevista para el miércoles 29 de enero.

"Sí a la Renegociación", tuiteó este lunes la líder de la Coalición Cívica para expresar el respaldo de su bancada al proyecto del Ejecutivo que mañana será debatido por un plenario de comisiones.

Cuando la argentina atraviesa una crisis de desconfianza interna y externa producto de torpezas o de actitudes irresponsables de algún gobernador o funcionario actual, tenemos el deber de sacar la renegociación de la deuda del ámbito partidario...(sigue) pic.twitter.com/teCjgXXlcb — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 27, 2020

y actuar unidos habilitando la renegociación, ese fue mi criterio incluso durante el gobierno kirchnerista. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 27, 2020

"Cuando la Argentina atraviesa una crisis de desconfianza interna y externa producto de torpezas o de actitudes irresponsables de algún gobernador o funcionario actual, tenemos el deber de sacar la renegociación de la deuda del ámbito partidario", justificó Carrió.

Elisa Carrió reunió a su tropa para definir las estrategias parlamentarias y sociales a futuro

La postura adoptada por la diputada se anticipó a la definición de sus socios del radicalismo y del PRO, que por estas horas ponen algunas condiciones para aprobar al texto original del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, fundamentalmente en lo referido a las deudas de las provincias.

Lo que no se puede votar es el consenso fiscal porque la no disminución de los ingresos brutos funde a las pymes y clases medias argentinas que dan trabajo, lo mismo que la no suba del mínimo no imponible para ganancias;..(sigue) pic.twitter.com/RszIoqH7cN — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 27, 2020

En otro tuit, Carrió manifestó: "No al Consenso Fiscal. No vamos a votar en contra del pueblo de la nación argentina".

"Lo que no se puede votar es el Consenso Fiscal porque la no disminución de los ingresos brutos funde a las pymes y clases medias argentinas que dan trabajo, lo mismo que la no suba del mínimo no imponible para ganancias", explicó.

NO VAMOS A VOTAR EN CONTRA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN 🇦🇷 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 27, 2020

En este tema, los 15 diputados de la Coalición Cívica quedarían votando diferente que el resto de la bancada de la UCR y el PRO, que hace un mes en el Senado apoyaron la sanción del proyecto. La Coalición Cívica no tiene representantes en la Cámara alta.

