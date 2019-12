Las denuncias de Carrió contra funcionarios K que fueron desestimadas

por Antonella Pisetta

Cristina Fernández de Kircher participó la semana pasada del acto de asunción de Mayra Mendoza, nueva intendenta de Quilmes, donde apuntó contra la diputada Elisa Carrió y la calificó como una "denunciadora serial". En su discurso, Cristina recordó a su mamá y contó que le llegó la sentencia de la causa que la dirigente radical había iniciado contra Ofelia Wilhelm y reveló que el caso quedó archivado. "Mi madre se amargó mucho y sufrió mucho, porque no estaba acostumbrada a estas cosas de la política. Se murió sin saber que la habían acusado de algo que ni siquiera era delito", aseguró la flamante vicepresidenta.

Elisa ‘Lilita’ Carrió es una de las políticas argentinas que más denuncias presentó ante la Justicia por supuestos hechos de corrupción o posiblies irregularidades realizadas por distintos funcionarios. Según un relevamiento que hizo el propio equipo de trabajo de Carrió, la diputada realizó más de cien denuncias penales entre 2012 y 2018, de las cuales, el 25% fueron archivadas o cerradas por falta de pruebas.

En este informe, el Equipo de Investigación de Perfil Educación hizo una recopilación de los diez casos más impactantes contra funcionarios kirchneristas, que se iniciaron con un rutilante anuncio de la diputada de Cambiemos pero que luego no tuvieron eco en los tribunales.

La causa a la que se refería Cristina se inició en 2016, cuando Carrió presentó una denuncia a raíz de una investigación que realizó su asesor Hernán Reyes. La diputada nacional pidió que se investigue la posible comisión de delitos penales en la ejecución del contrato entre el Correo Argentino y la Cooperativa El Aldabón, que pertenecía la madre de CFK, Ofelia Wilhelm y Fotios Cunturis, otro miembro para repartir correspondencia de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

En la denuncia se planteaba que como la mutual estaba formada por trece personas resultaba inverosímil que pueda hacer la distribución. Además, según la información que aportó Carrió, el valor del convenio entre el Correo y la cooperativa habría sido de 61 millones de pesos entre 2011 y 2015. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 12 a cargo del juez Sergio Torres y el fiscal que intervino fue Jorge Di Lello. Sin embargo, el 10 de diciembre pasado, Cristina Kirchner recibió la sentencia que establecía que el caso quedó archivada por inexistencia de delito.

Carrió se dedicó toda su vida a la política, estudió derecho en Chaco, donde nació y a los 21 años ya era asesora de la fiscalía de Estado de esa provincia. Fue Convencional Constituyente, diputada nacional por su provincia por el radicalismo y, más adelante por Buenos Aires por la Coalición Cívica ARI, partido que fundó. Se presentó 4 veces en elecciones presidenciales y en 2003, se conviritó en la primera mujer candidata. La ocasión en la que sacó más votos fue en 2007, pero perdió contra Cristina.

Carrió conduce con el dirigente social Héctor "Toty" Flores el Movimiento Humanitario de Resistencia 2012 y es coordinadora del Instituto de formación cultural y política Hannah Arendt, que ella misma fundó. Actualmente, la diputada presentó su renuncia formal a su banca en la Cámara de Diputados a partir del 1° de marzo de 2020. A través de sus redes manifestó: "La República está asegurada. Seguiré trabajando, pero sin cargos".

Durante 2012 y 2018, Carrió denunció a la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner; al gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; a la economista Mercedes Marcó del Pont; al exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández; al diputado Diego Bossio; a la exprocuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó; al diputado Leopoldo Moreau; al ex secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni; y a la ex ministra de Industria, Débora Giorgi. Pero las causas fueron archivadas.

Estas son las 10 denuncias más rutilantes de Carrió contra funcionarios K que fueron desestimadas por la Justicia argentina.

CARÁTULA: “Cristina Kirchner S/ Incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad”

En 2014, la legisladora que en ese momento representaba a la Coalición Frente Amplio UNEN decidió denunciar a la presidenta Cristina Kirchner por no actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y pidió el juicio político contra la mandataria. Para Carrió fue un hecho que "llevó a la violación de los principios constitucionales de igualdad, no confiscatoriedad, proporcionalidad, equidad y legalidad, mermando los salarios de los trabajadores en evidente desigualdad entre sí y respecto a otros sectores como los bonistas y titulares de activos financieros, que no son gravados, y que resultan así privilegiados".

La causa se tramitó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 2, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla fue el Fiscal Jorge Di Lello quien la archivó el 5 de agosto de 2018 por el artículo N° 195, que establece que "el juez rechazará el requerimiento fiscal u ordenará el archivo de las actuaciones policiales, por auto, cuando el hecho imputado no constituya delito o no se pueda proceder".



CARÁTULA: “Cristina Kirchner, Axel Kicillof y otros S/ Incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes”

Carrió hizo la denuncia junto a las diputadas María Fernanda Reyes, Magdalena Odarda, Ana Carla Carrizo y los diputados Martín Losteau, Fernando "Pino" Solanas, Fernando Sánchez y Pablo Javkin. En la misma, se acusa además de Cristina Kirchner y Axel Kicillof a los interventores del INDEC, Ana María Edwin y Norberto Itzcovich por manipular las estadísticas del instituto, rehusarse a brindarlas y omitir la publicación del Índice de Pobreza.

La denuncia se presentó en 2014 en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 7, a cargo del juez Sebastián Casanello y la investigación estuvo a cargo del fallecido fiscal Gerardo Di Masi. La misma fue desestimada por inexistencia de delito el 10 julio de ese mismo año.

Asimismo, en 2018 el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue procesado por la Cámara Federal porteña por presunta manipulación de índices del Indec mientras fue funcionario. Moreno declaró ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, y negó haber ordenado al INDEC que se modificara la forma de calcular el Índice de Precios al Consumidor. El mismo juez lo sobreseyó porque para él, no existió ninguna prueba que acredite que Moreno o alguien de su equipo haya intervenido el instituto de estadísticas.



CARÁTULA: “Bossio Diego, S/ Incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad”

El titular de la Anses, Diego Bossio fue denunciado como el responsable directo del incumplimiento deliberado por parte del organismo de las sentencias firmes dictadas en su contra, en las que se ordena reajustar los beneficios jubilatorios. En el escrito presentado, se aclaraba que "el ente ha adoptado, en forma sistemática, una serie de maniobras que tienden a dilatar los procesos judiciales y a congestionar el fuero federal de la Seguridad Social de Capital Federal con el único afán de inclumplir con la obligación".

La presentación judicial fue realizada el 2 de junio de 2014 y firmada por los diputados Carrió, Martín Lousteau, Fernando Sánchez, Alcira Argumedo, Pablo Javkin, Carla Carrizo y Roy Cortina; y los senadores Fernando Solanas y Magdalena Odarda; y la dirigente Fernanda Reyes.

La causa fue archivada el 27 de octubre de 2014 y se tramitó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº1 a cargo de la jueza María Servini De Cubría y la investigación recayó sobre el fiscal Carlos Rívolo.

CARÁTULA: “Moreau, Leopoldo S/ Intimidación pública y perturbaciones al ejercicio de la función pública”

La denuncia la realizó Elisa Carrió junto a los diputados nacionales de Cambiemos Nicolás Massot, Silvia Lospennato, Miguel Basse, Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López. Y fue por los hechos que ocurrieron en la sesión parlamentaria del 14 de diciembre de 2017, en la que no se pudo tratar al ley previsional. Los legisladores denunciaron que hubo "un plan organizado para atentar contra las instituciones públicas y el normal funcionamiento del Congreso". Asimismo, en su denuncia aclararon que “el fin era impedir que se llegue a alcanzar el quórum para dar inicio a la sesión y así obstaculizar el normal funcionamiento del Cuerpo. Al diputado Leopoldo Moreau se lo acusa de agredir verbalmente al ex Presidente de la Cámara, Emilio Monzó y de acercarse a su escritorio.

La misma se archivó el 21 de noviembre de 2018, se tramitó en el N° 6 Es la denuncia por la sesión en la que se trató la ley previsional. La firmó Elisa Carrió junto con otros legisladores.



CARÁTULA: “Marcó del Pont, Mercedes s/art. 248 C.P”

La denuncia fue radicada el 3 de agosto de 2012 por la líder de la Coalición Cívica por el supuesto delito de "abuso de autoridad", por irregularidades en las restricciones a la compra de dólares y el uso de las reservas del Banco Central al pagar en dólares la última cuota de los Boden 2012, un bono que surgió en 2002 luego del "corralito" a los depósitos en moneda extranjera durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Los bonos se transformaron en el título que los inversores eligieron para pasar por alto las restricciones del Banco Central y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la compra de dólares.

La denuncia incluye también a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, al administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, al secretario de Comercio Interior y a Guillermo Moreno.

Esta causa está archivada desde el 20 agosto de 2018 por el artículo 195 que establece que "el juez rechazará el requerimiento fiscal u ordenará el archivo de las actuaciones policiales, por auto, cuando el hecho imputado no constituya delito o no se pueda proceder".



CARÁTULA: “Fernandez Anibal S/ Encubrimiento”

En su denuncia, Carrió pidió que se investigue al ex ministro de Justicia Aníbal Fernández por ser el posible "promotor o encubridor", de las acciones desplegadas por una asociación ilícita entre Jueces, abogados, miembros del poder político y jefes de Gendarmería y Prefectura, respecto de las medidas cautelares trabadas por jueces incompetentes, en favor de personal de la Gendarmería Nacional.

Además, Carrió hizo una ampliación de la denuncia y pidió que se investigue a la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner y a la ministra Nilda Garré le informó de las “gravísimas irregularidades y delitos que se estaban cometiendo bajo el amparo de Aníbal Fernández y, en su caso, se impute a la Sra. Presidenta junto al Jefe de Gabinete Abal Medina, por posible omisión de denuncia, y/o violación de los deberes de funcionario público y/o encubrimiento”.

La causa misma se tramitó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3, a cargo del Juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo. El 29 de agosto de 2013 fue archivada.



CARÁTULA: “Lorenzetti S/ Enriquecimiento ilícito”

Según la diputada, el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, habría ocultado activos financieros en el exterior por eso lo denunció. También, realizó la denuncia contra el secretario general de Administración del máximo tribunal, Héctor Daniel Marchi, por el supuesto delito de “enriquecimiento ilícito”. En misma, Carrió mencionó la existencia de un plazo fijo en un banco suizo, radicado en una filial en Estados Unidos.

Carrió aseguró que la causa fue "desestimada en tiempo récord" por el fiscal Gerardo Pollicita el 3 de marzo de 2016 aunque "se está investigando por otras vías". La causa se tramitó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 2, a cargo del juez Sebastián Ramos.



CARÁTULA: “Giorgi Débora y otros S/ Negociaciones incompatibles”

La denuncia la hizo el 8 de octubre de 2014 contra Débora Giorgi, quien era ministra de Industria Nacional y actualmente se desempeña como Secretaria de Producción del Municipio de La Matanza por el supuesto pago de subsidios a través de reintegros por producción con bonos estatales mediante un sistema creado en el 2001 para compensar el retiro de los aranceles por importación. Los bonos tendrían reintegros de 14% en las ventas de lo que fabrican las empresas. Para obtenerlos se debía iniciar un expediente en la Secretaría de Industria y cumplir con requisitos específicos.

La denuncia se tramitó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 8, a cargo de Martínez Di Giorgi 2014 y fue archivada en fecha 19 de junio de 2014.

CARÁTULA: “Gils Carbó Alejandra S/Abuso de Autoridad, Encubrimiento”

La denuncia fue realizada por Elisa Carrió el 10 de diciembre de 2013 con la Procuradora General de la Nación por "la suspensión del Fiscal José María Campagnoli por su investigación a Lázaro Báez". Según la diputada, Gils Carbó buscó separar al fiscal de la causa en base a acusaciones tomadas de denuncias efectuadas "por partes interesadas en las causas a quienes por supuesto, no les era de su conveniencia" que tomara medidas a fin de investigar los hechos.

Además del planteo de Carrió, el bloque de Unión-PRO en el Congreso presentó un pedido de juicio político contra la procuradora al considerar imparcial. Sin embargo, en 2014, el fiscal Campagnoli fue restituído luego de que Juan Octavio Gauna (integrante por la Corte Suprema) Francisco Panero y Adriana Donato, (por el Colegio de Abogados) y Leandro Miño votaron a favor. Daniel Adler (miembro de la Procuración), Ernesto Kreplak (del Poder Ejecutivo) y Rodolfo Ojeda Quintana (del Senado) fueron quienes votaron en contra de la restitución del fiscal. Por su parte, el abogado Ricardo Gil Lavedra, quien fue el representante de Campagnoli, había denunciado que el fiscal habìa sido vìctima de una “brutal persecución por parte de la procuración”.

La denuncia contra la doctora Gils Carbó se tramitó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 9, a cargo de Luis Rodríguez y fue desestimada el 27 de diciembre de 2013.



CARÁTULA: “Jorge Capitanich S/ Incumplimiento y violación de deberes de funcionario público”

Carrió denunció a quien fue jefe de Gabinete luego de la exposición que el funcionario había dado en Diputados. El funcionario había decidido no responder a las preguntas de la diputada y su bloque sobre la empresa YPF, el crecimiento del narcotráfico y la efedrina en la Cámara Baja.

Jorge Capitanich respondió a la denuncia penal que hizo Carrió el 3 de abril de 2014, la acusó de no dar el ejemplo por sus inasistencias en la banca y además, sin mencionarla directamente, puso en duda su honor al recordar que trabajó en una fiscalía en Chaco durante la última dictadura militar, cuando ella tenía 22 años.

La causa se tramitó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello y se archivó el 5 de septiembre de 2014.



