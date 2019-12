La Coalición Cívica se prepara para ser oposición junto al campo y sin Elisa Carrió

por Diamela Rodríguez

Con la renuncia de Elisa Carrió a su banca en Diputados, la Coalición Cívica enfrentará tres desafíos para el 2020: volver a la oposición tras la derrota electoral de Cambiemos, consolidar el nuevo liderazgo con Maximiliano Ferraro como presidente de bloque y mantener la alianza con el PRO y la UCR. El "socio minoritario" de Cambiemos tendrá una bancada de 15 diputados, que pierde a Lilita como protagonista central pero mantiene figuras fuertes como Mariana Zuvic, Mónica Frade y Mariana Stilman. Estos legisladores ya perfilan su agenda para el año próximo y anticipan que se enfocarán en la primera batalla contra el próximo gobierno: impedir el aumento de las retenciones al campo.

"La gran mayoría ha manifestado su tristeza por el anuncio de mi renuncia a la banca de diputada nacional", expresó Carrió en una carta de despedida que compartió en sus redes sociales a mediados de noviembre. Según relató la propia legisladora en su última sesión en la Cámara baja, su dimisión se debe a que renuncia a sus fueros: "A partir de marzo, si los señores del PJ quieren venganza, no necesitan perturbar al Parlamento, sólo me tienen que ir a buscar". "Ya tengo la valija con los camisones rayados para ir a la cárcel común", bromeó.

Según pudo saber PERFIL, que la Coalición Cívica mantenga el "sello e identidad" de que no haya impunidad para "nadie" es el legado que Carrió quiso dejar a los integrantes de su espacio. "Nuestra postura respecto a la lucha contra la corrupción sigue siendo la misma: para extraños, propios, es nuestro ADN, pero evaluaremos caso por caso", expresó Ferraro en diálogo con este medio.

Ferraro fue el elegido por la legisladora para presidir el bloque de diputados de la CC-ARI a partir del 10 de diciembre. "No me sorprendió", confesó a PERFIL respecto a su designación, aunque aclaró que Carrió "no abandona la política en un sentido más amplio. Va a descansar y ponerse en otro lugar. Pero a nosotros nos abre un enorme desafío y responsabilidad que estamos dispuestos a asumir".

Maximiliano Ferraro en una de las primeras reuniones de la Coalición Cívica luego de ser elegido el próximo presidente de bloque.

"Vamos a tener uno de los bloque de diputados nacionales más grandes que tuvimos en la historia: vamos a ser 15. Parte de ese desafío no le vamos a escapar a lo que tenemos en el medio: fortalecer y sostener la unidad de Juntos por el Cambio, sobre todo en el parlamento nacional", agregó.

El futuro dentro de Cambiemos

Durante los cuatro años de la alianza Cambiemos, Lilita fue a la vez una de las mayores críticas y principales defensoras de las políticas económicas de Mauricio Macri. Sin embargo, las mayores disidencias vinieron del radicalismo, que rechazó los aumentos de tarifas y buscó una agenda propia que nunca pudo imponer. Ante la sorpresiva derrota en las PASO, la líder de la Coalición Cívica fue de las pocas dirigentes que militó el objetivo de "dar vuelta" la elección, a la par de Macri, Miguel Pichetto y Patricia Bullrich, entre otros. Con su partida, sus jóvenes aliados tendrán el desafío de mantener la unidad del interbloque pero ya fuera del poder.

Para la Coalición Cívica, Cambiemos no se rompe después de octubre

"Descuento que la vamos a extrañar a Carrió porque tiene un peso propio muy importante. Conozco a los diputados de la Coalición y estimo que no vamos a tener ninguna dificultad para seguir trabajando juntos. Es lo que todos esperamos. Nuestro interés es seguir siendo socios", explicó a PERFIL Pablo Tonelli, diputado del PRO.

Los máximos referentes de la alianza Cambiemos: Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta por el PRO, Alfredo Cornejo y Gerardo Morales por la UCR, y Maximiliano Ferraro por CC.

El referente macrista coincidió con la meta de 2020: "Tenemos que cuidar por sobre todas las cosas la unidad. Tenemos que hacer un gran esfuerzo todos los radicales, Coalición Cívica y PRO para mantenernos unidos. Con el interbloque de 119 diputados vamos a poder tener un peso e influencia decisiva en la Cámara, en cambio, si nos fragmentamos nuestra posibilidad de incidir va a ser menor".

Al respecto, Ferraro confesó que cuenta con una "excelente relación con Horacio Rodríguez Larreta, con el Presidente, con (María Eugenia) Vidal y muchos referentes del radicalismo. Nosotros no tenemos por qué achicarnos, somos un bloque de 14 diputados nacionales, un partido nacional con presencia en los principales distritos".

La agenda

Luego de la designación de Ferraro como líder a partir del 10 de diciembre, la Coalición Cívica presentó una batería de proyectos con los que enfrentará el próximo año legislativo al Frente de Todos, entre ellos, la derogación del artículo 755 del código aduanero, para "evitar que el Poder Ejecutivo aumente las retenciones a las exportaciones en general, y al sector agroindustrial en particular".

Reunión de los integrantes de la Coalición Cívica sin Elisa Carrió y con Maxi Ferraro a la cabeza.

Desde la CC alertaron que "la concepción del gobierno kirchnerista sobre el sector agroindustrial es la de un mero aportante de recursos para redirigirlos hacia sectores industriales ineficientes y sin capacidad para competir con el resto del mundo, que subsisten a expensas de todos los consumidores argentinos y de la protección estatal". La idea es plantarse de entrada ante la posibilidad de que el gobierno de Alberto Fernández impulse una nueva suba de la tasa a las exportaciones y desate un conflicto similar al que ocurrió en 2008 entre el kirchnerismo y el campo. En ese entonces, Carrió —que venía de perder las elecciones presidenciales del año anterior con Cristina Kirchner— se puso a la cabeza de un reclamo agropecuario que no tenía un líder político claro.

También presentarán la modificación a la Ley de Impuesto a las Ganancias, rebajas de impuestos para MiPyMEs y la quita de IVA a productos de la Canasta Básica.

