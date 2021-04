Elisa Carrió reavivó la campaña contra la Sputnik V pese a las evidencias

Elisa Carrió reapareció tras Semana Santa y dio un imprudente mensaje sobre la vacuna Sputnik V. "No me voy a aplicar la vacuna rusa hasta que haya un certificado de un país democrático que la recomiende", dijo la ex diputada nacional en diálogo con La Cornisa. En la misma entrevista elogió a Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que no sólo avaló la vacuna rusa sino que dio el ok para la aplicación de las dosis que le mandó la Nación a los porteños.

La Sputnik V, del Instituto Gamaleya, no sólo fue aprobada por la ANMAT, que comprobó su eficiencia, sus papeles fueron publicados en la prestigiosa revista británica The Lancet y varios países de Europa acaban de firmar acuerdos para producirla. Es aplicada en distintos países del mundo.

Tres infectólogos responden dudas sobre la vacuna Sputnik V

En el mismo reportaje, Carrió afirmó que no hay que dramatizar y consideró que no estamos en el drama Manaos de Brasil.

"La Ciudad ha tenido un líder con conocimiento, su ministro de Salud, Quirós. Un médico no catastrófico, según mis médicos y los más preparados del país es de una solvencia técnica y calidad humana indescriptible. Hay que confiar en que la Ciudad de Buenos Aires está preparada para la segunda ola", dijo. Carrió se mostró preocupada por los efectos cognitivos del coronavirus. Y solicitó que se apliquen políticas preventivas.

En cuanto al sistema político, afirmó: "Tenemos ejemplos de confrontaciones inútiles como la de Venezuela, que llevó a los pobres a no tener para comer". También se sumó a la idea de no hacer las PASO: "Es una pregunta que se tiene que responder en el Congreso. ¿Ustedes creen que puedo ir a votar en una primaria en agosto?", señaló.