COVID: La Ciudad de Buenos Aires comenzó a aplicar la segunda dosis de la vacuna rusa

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró este miércoles que se terminarán de aplicar las 24.300 dosis de la vacuna Sputnik V que recibió la Ciudad, al tiempo que confirmó el inicio de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna rusa. El titular de la cartera sanitaria porteña aclaró también que no realizarán inscripción previa para ciudadanos que quieran inocularse, hasta tanto no saber la cantidad y la fecha de recepción de nuevos envíos por parte del Ministerio de Salud de la Nación.

Así lo explicó Quirós al brindar el habitual informe sobre la situación epidemiológica en la Ciudad. "Se aplicaron 23.928, hemos descartado por motivos técnicos 102 dosis, y en el día de hoy se aplicaran las restantes 270. Hemos cumplido nuestra primer parte con la aplicación a todos los trabajadores de la salud y ayer ya iniciamos la aplicación del segundo componente", manifestó Quirós durante la conferencia de prensa realizada en la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios.

En cuanto a las restricciones que se toman para frenar el avance de la pandemia, Quirós aseguró que "siempre insistimos que la estrategia de gestión para esta pandemia es integrada, que debe intensificar la investigación epidemiológica, el rastreo y el testeo". No obstante, el ministro señaló "si miramos la curva de la Ciudad, no hay una coincidencia temporal entre el descenso de los casos y las restricciones, porque hay que esperar entre 7 y 10 días, pero el descenso se da al mismo tiempo que la restricción porque hay un cambio del comportamiento ciudadano previo, que se refuerza por estas restricciones". En este sentido, el ministro porteño aseguró que "el cambio es por un diagnóstico real de la ciudadanía que dice esto no ha terminado, y también es cierto que pasaron las fiestas y que las personas disminuyan la interacción social entre familiares y amigos, que impactaron después del 9 de enero", agregó.

Sobre la posibilidad de que la ciudadanía se inscriba para recibir la vacuna, Quirós afirmó que "vamos a abrir la inscripción a la vacunación en la medida que el Gobierno nacional nos vaya confirmando fecha y cantidad de entrega de las vacunas. Una vez que acordemos con el Ministerio de Salud el grupo de la sociedad que va a recibir esas vacunas, y en la medida que vayamos confirmando las entregas, vamos a abrir los dispositivos que hemos montado y organizado para anotarse", indicó. Y agregó: "No queremos inscribir a ciudadanos que no sepamos cuando le van a corresponder la vacunación, lo haremos cuando tengamos toda la información a la vista, y ahí podrán elegir día y horario, siempre cerca de su domicilio".

Pedido de informes

El diputado del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña presentó un pedido de informes al Ejecutivo porteño solicitando información sobre las demoras en los test de Covid para todas aquellas personas que reingresan a la Ciudad

“En pleno rebrote y en temporada alta de turismo, el gobierno de la Ciudad viene teniendo demoras de hasta más de siete días en testear a los porteños que vuelven al distrito”, expresó Barroetaveña. “Estas demoras reducen la eficacia del testeo y dificultan el proceso de aislamiento de casos positivos”, agregó el legislador porteño.

El pedido de informes exige al Gobierno porteño información sobre la cantidad de personal afectado, cantidad de personas que han ingresado la declaración jurada, demora promedio en la asignación de turnos y entrega de resultados, y qué recomendaciones ha cursado el gobierno para los y las reingresantes que aún no tienen resultado negativo.