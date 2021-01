González García "se esconde" de la oposición, que pide que vaya al Congreso

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, volvió a reclamar que el ministro de Salud, Ginés González García, se presente ante la Cámara baja al ratificar el rechazo de ese espacio opositor a la reunión que el funcionario mantendrá con legisladores de otras bancadas para analizar el proceso de vacunación contra la Covid-19.

"Desde mayo estamos reclamando para que el ministro Ginés González García concurra a informar al Congreso. Pero no va a las comisiones. Hemos hecho todo tipo de pedidos y convocatorias para que informe y concurra", dijo Negri en declaraciones televisivas.

Jorge Macri afirma que Kicillof quiere usar las escuelas para la vacunación masiva

Sin Juntos por el Cambio, González García recibirá este martes a diputados nacionales de la comisión de la comisión de Acción Social y Salud Pública. La audiencia privada había sido planteada en su momento a instancias de la oposición y gestionada por el titular de la comisión, Pablo Yedlin (FDT), pero una vez que la reunión fue confirmada Juntos por el Cambio revisó su postura y decidió no participar, exigiendo en su lugar una presentación pública del funcionario en el marco del cuerpo legislativo.

Asistirán a la cita los representantes del Frente de Todos en la comisión de Salud, encabezados por Yedlin, y también se espera que concurran diputados sueltos de otros bloques minoritarios de la oposición. Sin embargo, Yedlin confirmó que González García asistiría al Congreso aunque sin brindar una fecha.

Pichetto, contra el Gobierno por la vacuna: "Me jode el tema emocional y malvinero"

Informado de la convocatoria sin la oposición, Negri protestó en su cuenta de Twitter, y recordó que "en abril fue la única vez que concurrió a la Cámara baja a informar sobre la pandemia". "El ministro Ginés González García debe concurrir a Diputados. No tiene coronita. En abril fue la única vez que concurrió a la Cámara baja a informar sobre la pandemia. Presentamos más de 40 pedidos de informes, citaciones al Congreso, pedidos de interpelación y juicio político", mencionó.

Para el cordobés, "no hay más excusas" y señaló que "luego de la confusión y la incertidumbre que crearon todo este tiempo con las vacunas, lo que corresponde es que el ministro concurra al Parlamento y no que el Parlamento vaya a su oficina". "¿Por qué se esconde si no tiene nada que ocultar?", se preguntó el diputado radical.

ds