El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó en duros términos al Gobierno por cómo promociona la adquisición de la vacuna rusa contra el coronavirus. El ex senador también criticó a la gestión del Frente de Todos por no haber concretado un acuerdo con la farmacéutica Pfizer por la adquisición de inoculaciones como sí hicieron otros países de la región.

"Me jode mucho el tema emocional y malvinero, me mata. Creo que es uno de los dramas de la Argentina. Cuando te hacen el relato del avión como un acto heroico que va a cambiar el destino de los argentinos, me da por las pelotas. Es una de la causa de muchos de los problemas del país", sentenció Miguel Pichetto.

"En vez de comprar vacunas de distintas marcas y a distintos laboratorios para empezar a poner… Ayer el Papa se dio la vacuna, la de Pfizer, está bien porque es la que está acreditada. Ojalá la rusa funcione, porque cuando te escuchan hablar creen que estás atentando contra la nacionalidad", afirmó el ex senador nacional por Río Negro este jueves 14 de enero entrevistado por Gerardo "Tato" Young en La otra vuelta (LN+)

A su entender, la sociedad argentina merece una explicación "más detallada y precisa" de qué pasó con el acuerdo con Pfizer. El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio recordó que esa empresa estadounidense llevó a cabo un ensayo clínico en humanos en Argentina, a los que ahora les va a aplicar la inoculación.

"La Argentina tenía prevalencia por el hecho de que el estudio hubiera sido en el Hospital Militar con 6 mil argentinos y no se logra concretar la operación", señaló. Tras enumerar los países de la región como Panamá, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay que sí pudieron cerrar un acuerdo con la empresa estadounidense, lamentó: "Somos menos que un país bananero".

"México que también estaba esperando la de AstraZeneca pero no llegaba, en seguida lo primero que hizo AMLO fue comprar 100 millones dosis de la de Pfizer, es de izquierdas pero no tonto. Vio que no llegaba la británica en el tiempo necesario y compró", consideró el exlegislador. En esa línea, Pichetto aseveró: "Argentina tiene que tener otras opciones y ponerlas rápidamente en marcha para realizar un plan de vacunación".

