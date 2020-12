Fuerte cruce entre Pichetto y Grabois: de "gerente de la pobreza" a "xenófobo"

El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto y el dirigente social Juan Grabois, dos antagonistas históricamente enfrentados por razones ideológicas, se trenzaron este lunes en un caótico debate en Todo Noticias en el que se tiraron con sus mejores municiones al referirse a la situación social de la Argentina y la intención del gobierno de exportar la vacuna rusa.

“Vos vivís del Estado”; “Y vos vivís de los pobres”

En el cruce, Grabois acusó al ex candidato a la vicepresidencia de “vivir del Estado” y aseguró que “la casta política, de la que forma parte mi interlocutor, es parte del problema de la Argentina, el atraso y la pobreza”.

“Los políticos que viven de exacerbar las contradicciones sociales son siempre los mismos. Pasan de un partido a otro diciendo las mismas pavadas y no solucionan el problema de nadie. Desde que tengo 18 años me dedico a tratar de revertir las catástrofes sociales que generaron personas como Pichetto, y nunca asumen la responsabilidad”, apuntó el dirigente.

Pichetto retrucó diciéndole a Grabois: “Y vos vivís de los pobres”. “Tuviste cargos en el Ministerio de Acción Social cuando hiciste cooperativas para pueblos originarios. Y hoy tuvimos el problema de los mapuches en la zona de la cordillera”, dijo el exsenador cuando Grabois negó haber tenido alguna vez un cargo estatal.

“No tuve ningún cargo público. Me dedico a tatar de revertir las catástrofes sociales que han generado personas como Pichetto”, se defendió.

"No creo que haya manuales de cómo enfrentar pandemias"

“Es importante tener buena leche. Es una situación muy grave para los argentinos y todo el mundo. Cuando me enojo con Alberto escucho a gente como el ex ultra kirchnerista como Pichetto y se me pasa el enojo. Se le nota tanto el deseo que le vaya mal al gobierno y al país por su especulación pequeñita, me da más fuerza para apoyar al gobierno”, apuntó el dirigente social.

Ante esto, Pichetto respondió: “Me he expresado con total buena fe, dije claramente sin ningún tipo de mala leche que espero que la vacuna rusa funcione y tenga los controles respectivos para que la gente se la pueda dar con tranquilidad, le pedí al Gobierno que expliqué por qué no está la Pfizer. ¿Me querés decir dónde está la mala intención? ¿No se puede hacer comentarios en la Argentina?”

Carrió vuelve a la arena política y no descarta la gobernación bonaerense en 2023

Grabois defendió la vacuna Sputnik V ante la incertidumbre general diciendo que “lo de que no era para mayores de 60 años pasó la semana pasada pero esta semana empiezan a vacunar a mayores de 60 años. No hay jugar con el miedo y el dolor de la gente”, le dijo a Pichetto.

“Veo cierto sesgo en tratar de machacar sobre alguna contradicción que tuvo el gobierno, que seguramente la tuvo, no creo que haya manuales de cómo enfrentar pandemias mundiales, tampoco hay manuales de resolver el problema de las vacunas, es una guerra por la vacuna, se están matando entre países por las vacunas. No se puede, con liviandad, plantar que el Gobierno no está trabajando con la seriedad que amerita”, defendió Grabois.

“Si no se sale de la patria del pobrismo, estamos perdidos”

Pichetto dijo en el programa que no tiene coincidencias con Grabois y que “hay una distancia sideral entre el mundo que él imagina y el mío”. “Hay que dejar de soñar con una revolución que nunca hicieron, hay que dejar de mirar al país de los 70, la guerra civil intermitente”, le dijo.

“Yo hice un paso por el kirchnerismo, es cierto, pero hice definiciones muy categóricas fundamentalmente en un rumbo de una visión capitalista, de libertades”, agregó.

“Dejá de mirar el pasado porque yo también puedo mirar el tuyo”, apuntó Pichetto.

El exsenador apuntó especialmente a la idea de Grabois de implementar un salario universal en Argentina para apuntalar la situación económica de la población: “La pregunta maravillosa es cómo hacemos el salario universal y quién pone la plata en Argentina, los que trabajan, los que producen. Es un pensamiento mágico".

"Acá hay que tratar de ver cómo bajamos los impuestos, cómo generamos trabajo, producción, cómo no perseguimos a las pymes”, agregó.

Carrió: "Cristina ya volteó al presidente, hoy Alberto es un subordinado de ella"

“Si no se sale de la patria del pobrismo, del pensamiento mágico de Juan Grabois, estamos perdidos en Argentina”, lamentó Pichetto. En respuesta a la periodista María Eugenia Duffard, quien le recordó que el gobierno de Mauricio Macri “aumentó la cantidad de planes”, Pichetto dijo: “Son cuestiones que ese gobierno tiene que hacer la autocrítica”.

"Grabois y el Movimiento Evita, lo dijo el propio Emilio Pérsico, nunca recibieron más plata que con el gobierno de Macri. Había una mirada totalmente ingenua de la ministra de acción social”, afirmó.

El cruce se apaciguó un poco cuando Grabois acusó a Pichetto de ser un "xenófobo" y el exsenador lo mandó a “rezar con el Papa”.

ds