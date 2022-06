Elisa Carrió: "Vamos a presentar la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Manzur”

Elisa Carrió fue tajante respecto al jefe de Gabinete, Juan Manzur: "Nunca vi un tipo tan enriquecido públicamente, que empezó siendo empleado en el conurbano bonaerense", y anticipó que le va a presentar una denuncia por enriquecimiento ilícito.

La líder de la Coalición Cívica se refirió a Manzur tras su gira por el norte del país. “Tienen un tucumano en la jefatura de Gabinete que nunca va a poder justificar su patrimonio. Nunca vi un tipo tan enriquecido públicamente, que empezó siendo empleado en el conurbano bonaerense. Es una cosa impresionante. Vamos a presentar la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Manzur”, sostuvo. “Vi la cantidad de sociedades en las que está involucrado y por lo menos son 300”, anticipó.

En diálogo con el medio tucumano La Gaceta, también cuestionó a Javier Milei. "En el razonamiento del anarcocapitalismo de él (que no es de Von Hayek ni de Mises porque ellos hablan del Estado y de la ley como una seguranza) podemos hacer lo que queremos, el derecho al goce ilimitado, por eso la juventud lo sigue. Si querés violar violá, si querés robar robá, si querés vender tus órganos vendé, y ahí es donde te vas directo al genocidio", enfatizó.

"¿Porque qué es la venta de órganos? Es una ignominia humanista. Es que los órganos sanos de los pobres de Argentina sean vendidos por chirolas a los ricos que necesitan trasplante”, agregó.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández

“La Corte de 25 miembros es una locura. La pobre Cristina está desesperada. El proyecto además de inútil es de una ignorancia... Bueno ella siempre fue ignorante”, sostuvo en relación a la propuesta de la vicepresidenta para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Lo que pasa es que habla con autoridad de cosas que no sabe. Hablar bien y de corrido no es tener conocimiento. Los grandes sabios no hablaban, eso sí es tener conocimiento”, insistió.

"Siento pena por ella porque no tiene amigas, no puede recorrer el país, no puede salir de su departamento, y no es fácil. No es fácil haberte hecho tanto daño a vos mismo. Ella no ha tenido inteligencia emocional para manejar su vida. La verdad es que no puedo tener ni rencor, y menos con sus hijos, que son víctimas de padres adictos al poder”, destacó Carrió.

Por otro lado, también criticó a Alberto Fernández quien, según ella, fue "el hombre que más la persiguió políticamente". "Ahora yo no personalizo, una buena república soporta hasta los peores presidentes. Si una buena república lo hace quiere decir que la continuidad histórica se garantiza y eso permite que nuevas generaciones formadas gobiernen el país, cualquiera sea el partido”, concluyó.

La unidad de Juntos por el Cambio

Elisa Carrió se adjudica el rol de "unir" el frente antes de que se agudicen más las distancias dentro de la coalición opositora. La semana pasada mantuvo un encuentro con Gerardo Morales y aseguró: "En Juntos por el Cambio hay un núcleo central y la unidad está garantizada".

"Con Gerardo tuvimos una muy buena reunión, tenemos amistad política sincera desde hace muchos años", agregó Lilita, tras el almuerzo con el gobernador Morales. "Hablamos de la potencialidad que tiene la energía verde y que la provincia de Jujuy está haciendo una transformación e inversión muy grande. Esto puede ser una salida y un modelo de desarrollo y generación de divisas para nuestro país y del mundo", destacó.

RB