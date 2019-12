Emilio Monzó: "El abrazo de Macri y Fernández tiene que ser el inicio de la argentina que todos soñamos"

El expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó (Cambiemos) aseguró que no le importa si el expresidente Mauricio Macri se siente “traicionado” por él. “No me importa, no me conduce Macri de lo que voy a hacer con mi vida. Yo quiero que a la Argentina le vaya bien, y eso lo voy a manejar con mi consciencia”, aseguró el exlegislador peronista al ser entrevistado este jueves en el canal LN+.

Entrevistado en Net TV, Monzó dijo que en Cambiemos “no hubo nada superador en estos cuatro años que nos haga sentir en un lugar cómodo”. “Hace mucho tiempo que no encuentro mi lugar”, dijo. “Hasta 2015 encontrábamos un lugar frente a Cristina Kirchner, uno no pensaba en los actores que tenía alrededor, o en los pensamiento, uno pensaba ganar frente a Cristina”. Aseguró que esta postura fue facilitada por la sociedad: “que se le gane al kirchnerismo fue lo que la sociedad demandaba”.

“Si bien la grieta es profunda, ese abrazo hay que tomarlo en serio, porque es importante, y hay que tratar de que tenga continuidad en el diálogo y de la manera que nos comportemos”,

Monzó acusó al PRO de “extremar su postura” para contrastar con el kirchnerismo, lo que no lo hizo sentir ‘cómodo’: “Justamente mi postura es la de la moderación y el encuentra, y quedé relegado por pensar de esta manera, y ahora se vuelve a complicar. En primera instancia estoy para ayudar, si Alberto Fernández camina en busca de la unidad de los argentinos, todos los que predicamos esto tenemos que ayudar”.

Monzó destacó el abrazo de Macri y su sucesor ante la Asamblea Legislativa: “Ese abrazo a mí me impactó, fue sentido, y la verdad es que derrama mucho en las personas que pensamos de esta manera”. “Si bien la grieta es profunda, ese abrazo hay que tomarlo en serio, porque es importante, y hay que tratar de que tenga continuidad en el diálogo y de la manera que nos comportemos”. Con respecto al nuevo gobierno, el exlegislador dijo que “hay que ser generosos y sentir y creer que Fernández va a ser un buen presidente”.

“Hay que apoyar a Fernández. Ese abrazo tiene que ser el inicio de la Argentina que todos soñamos y yo voy a trabajar por eso”, prometió.

“Si los argentinos nos ponemos una camiseta como si fuera un partido de fútbol y comenzamos a desear el mal ajeno, nos vamos a perjudicar nosotros mismos. Yo voy a tener muchísima amplitud”, dijo Monzó, que culminó su mandato en la Cámara de Diputados con grandes elogios y una ovación. Cuatro años después de la victoria de Macri, Monzó analiza que esa victoria fue “producto de una sociedad que votaba no a favor nuestro sino en contra de Cristina Kirchner”.

“Nos alabamos, dijimos que era el mejor equipo del mundo, que la inflación era una cosa muy fácil... Parecía que subestimábamos todos los problemas. Esa fue la equivocación de origen que, por su puesto, es una actitud soberbia que no permite la amplitud ni la empatía con el otro".

“Tendríamos que haber asumido esa causa y no haber creído que nos votaban porque eramos mejores. Ahí se inicia la disociación con la gente”, aseguró el dirigente, que planea concentrar sus próximos pasos políticos en la Provincia de Buenos Aires. En tono de autocrítica, Monzó dijo: “No nos presentamos como superadores del kirchnerismo por la gestión, sino que siempre se hizo un marketing frente a Cristina Kirchner”.

Con respecto al nuevo gobierno, hoy liderado por Alberto Fernández, Monzó dijo al canal LN+ que “hay que darles crédito por haber ganado las elecciones legítimamente” y que “es una estupidez desear que sea un mal gobierno”. El exdiputado reconoció, sin embargo, que se le debe al expresidente Macri que haya una “mayor conciencia en la sociedad de los gastos y los ingresos”.

Sobre los cuatro años que pasó en la Cámara de Diputados, Monzó dijo que ese período le sirvió para romper prejuicios sobre Máximo Kirchner, de quien dijo que “conduce un espacio político duro, pero esa dureza está dada mas por sus padres y sus posiciones que por él mismo”. “Yo lo veo con otro perfil, lo veo como una persona que busca el dialogo he tenido que recurrir a el varias veces y hubo mucha predisposición, si bien muchas leyes no votaron, sí para la armonía del recinto”.

D.S.