Monzó camina la Provincia junto a un sector de la UCR

Emilio Monzó empezó a caminar la provincia de Buenos Aires con un sector del radicalismo y pretende disputar el poder interno en Cambiemos con la mira puesta en la elección de medio término de 2021.

El ex presidente de la Cámara de Diputados participó de la jura de dos intendentes con origen en la UCR: Gustavo Posse (San Isidro) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen). Monzó, que tuvo vedado el territorio bonaerense por orden de María Eugenia Vidal, sale ahora a disputar la conducción de la oposición en la Provincia.

El ex presidente de Diputados, que hace poco realizó su acto de “lanzamiento” en Florencio Varela con Rogelio Frigerio, empujó a la ruptura al bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura y propició la creación del bloque Cambia Federal, junto al propio Posse.

Esa bancada está integrada por Walter Carusso y Fernando Pérez –del sector del intendente de San isidro - y Guillermo Bardón y Martín Domínguez Yelpo –del espacio de Monzó-.

Monzó siempre fue muy crítico de la falta de apertura política en Cambiemos y de la decisión de Marcos Peña de reducir a pocos la toma de decisiones. De hecho, el ex jefe de los Diputados pidió siempre por la incorporación de peronistas y radicales no sólo a las decisiones sino a cargos de relevancia.

También, en una entrevista con Jorge Fontevecchia, cuestionó cómo Macri usó la grieta para intentar ganar la elección. Y consideró, incluso, que el ex mandatario no debió haber sido candidato.

"Tuve la ilusión en estos últimos cuatro años de poder volver a recuperar la unidad de los argentinos y lamentablemente eso no ha ocurrido. Me duele mucho que todavía los argentinos no estén unidos, que no hayamos eliminado la grieta pero voy a colaborar con cualquier gobierno para poder lograr la unidad de todos los argentinos”, ratificó en el acto en Varela, hace unos días.



MC