Emilio Monzó se emocionó y lloró en la Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de de Diputados, Emilio Monzó, se emocionó hasta las lágrimas al ser homenajeado por sus compañeros de recinto durante la sesión de este miércoles. Los elogios más conmovedores y sentidos llegaron de parte de la oposición, mientras que por Cambiemos solo hablaron Mario Negri y Olga Rista, por el radicalismo; Silvia Lospennato, por el Pro.

"Hemos compartido cuatro años difíciles, muy complejos en Argentina, pero creo que más allá de todo los hemos transitado en el marco del respeto, del intento del diálogo. Y quiero en su figura reivindicar a todos los que este 10 de diciembre terminan su mandato. Usted tuvo estos cuatro años un rol fundamental, hizo desde donde pudo, lo que pudo, para que en este recinto todas las voces se pudieran expresar", expresó Cecilia Moreau del Frente de Todos.

"Se lo va a extrañar, pero estamos seguros que más allá de dejar este cargo va a seguir transitando por el campo de la militancia partidaria, política, y va a volver a defender como siempre lo hizo lo popular, nacional y democrático", completó Moreau al hablar del legado del hombre de Carlos Tejedor en la Cámara baja.

Emilio Monzó reivindicó la "rosca" y criticó a los que hacen política por redes sociales

Pero sin dudas, las palabras que lograron quebrar de emoción al hombre de Cambiemos fueron las de la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño, quien reivindicó los embates internos que enfrentó Monzó por parte de "una fuerza política que no lo supo interpretar", y se refirió a él como "un gran dirigente político".

"Tengo muchos años en esta Cámara y con usted me he peleado y hasta le he hecho cuestiones de privilegio. Sin embargo debo admitir que usted ha sido un gran presidente, un hombre de consensos, un hombre de grandeza humana, que ha reivindicado la política como nadie", sostuvo la legisladora, que destacó que esto lo hizo dentro de "una fuerza política que no lo supo interpretar" por la cual "también se inmoló".

"Muchas gracias Emilio por lo que hiciste, por lo que no hiciste, y seguramente por lo que vas a hacer porque sos un gran dirigente político", concluyó Camaño e inmediatamente todo el recinto se puso de pie para aplaudirlo, mientras Monzó se cubría la cara para esconder las lágrimas.

El jefe del bloque Justicialista, Pablo Kosiner, dijo, por su parte, que “este país se podría haber ahorrado momentos difíciles si el diálogo que Emilio Monzó pregonaba hubiese sido un poco más escuchado”. “Fue un orgullo poder haber compartido con vos todos estos años”, agregó en declaraciones consignadas por el portal Parlamentario.

El titular del FpV-PJ, Agustín Rossi, remarcó que lo mejor que logró “es que nosotros nos sintiésemos cómodos con usted como presidente”. “Usted se lleva las dos cosas, el cariño y el respeto de este bloque”, remató.

