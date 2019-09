Video | Graciela Camaño: "Vienen tiempos difíciles para Alberto Fernández"

La diputada nacional Graciela Camaño se refirió a los desafíos que le esperan al próximo presidente y explicó por qué, para ella, sólo Roberto Lavagna es el candidato para salir de la crisis que sufre la Argentina.

"Van a venir tiempos difíciles para Alberto Fernández. No son tiempos fáciles. Porque tenés varios condicionamientos: la realidad es un condicionamiento muy grande, por eso nosotros decimos que esta realidad que condiciona al próximo presidente tiene que encontrar a la Argentina con un presidente que no esté en la idea de la construcción del poder político sino que realmente sea el último favor a la patria", señaló la dirigente ex massista.

En una entrevista con Edi Zunino para su programa "En el Barro (Y clandestino)", consideró no están dadas las condiciones para "ir por todo. Yo creo que van a ir selectivamente por determinadas cosas. La situación no está para otra cosa, el kirchnerismo lo que tiene muy comprometido es la libertad ambulatoria".

En esa línea, manifestó que "Roberto (Lavagna) va a ser un presidente de transición y ninguno de los otros dos partidos políticos ofrece esto".

Camaño y la polémica Grabois: "La ayuda social en Argentina está privatizada"

Respecto del actual gobierno de Mauricio Macri, la legisladora precisó: "Ellos tuvieron una actitud de mucha soberbia, se compraron la realidad que vendían. Ellos vendían un relato y se lo compraron, entonces hoy ellos están peor que nadie anímicamente por eso, porque compraron el relato, los brotes verdes, todo lo que fueron diciendo que eran mentiras y vos lo veías en los propios dirigentes en la Cámara de Diputados, a mí me llamaba la atención".

