Camaño: "El Gobierno hace reuniones de autoayuda con los recursos del Estado"

La diputada nacional y candidata a renovar su banca por Consenso Federal Graciela Camaño acusó este viernes al Gobierno nacional de hacer “reuniones de autoayuda" con "los recursos del Estado".

"El Gobierno hace reuniones de autoayuda utilizando los recursos del Estado, esa es su respuesta a un problema mucho más grande, los grupos de autoayuda no sirven", evaluó la legisladora nacional, al referirse al encuentro de Gabinete ampliado que tuvo lugar este jueves en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Mauricio Macri arengó al Gabinete ampliado: "Digámosle 'te necesito' al que no nos votó"

En declaraciones a FM La Patriada, Camaño consideró que "no se ve que el Presidente haya decidido escuchar" y afirmó que "sigue de campaña". "Advertimos que el Gobierno está tomando medidas paliativas que, si no se toman en un contexto particular, son parte de la campaña del gobierno", expresó la diputada nacional y agregó: "En el contexto de la devaluación que decidió el gobierno el lunes, son muy cortoplacistas".

Entre las postales más destacadas que dejó la reunión oficialista en el CCK están la participación de Horacio Rodríguez Larreta arengando a los funcionarios a levantar la mano al grito de “Sí, de puede”, y el análisis de Elisa Carrió que sostuvo que el resultado del domingo se debe a que no votaron “muchos amigos que están esquiando en Europa”.

"Hay que cuidar los votos, hay amigos nuestros que están esquiando, amigos nuestros, el verano europeo es divino, pero se está jugando la Argentina", sostuvo la diputada en el cónclave, luego de afirmar que sólo se irán de Olivos “muertos”.

"Presidente (Macri) no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas. Pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbys que quieren cambios todos los días. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos”, sostuvo.

Por su parte, Macri asumió un tono más reflexivo y pidió: "No nos enojemos con el que no nos acompañó, pongámonos en su lugar y digámosle 'te necesito', no perdamos el esfuerzo que hicimos, esta oportunidad los argentinos no la podemos perder".

Tres días después de culpar a los votantes por la reacción del mercado financiero ante su derrota, replicó: "Fue un error no comprender la angustia de la gente por la situación económica”.

