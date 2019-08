Mauricio Macri arengó al Gabinete ampliado: "Digámosle 'te necesito' al que no nos votó"

El Gabinete macrista sigue tratando de mostrarse "en acción" luego de la catástrofe electoral sufrida el último domingo, cuando nadie del oficialismo siquiera soñaba estar 15 puntos debajo de Alberto Fernández, y este jueves 15 de agosto realizó una nueva reunión de la versión "ampliada", cita que tuvo al CCK como escenario y en la que hablaron el presidente Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, además de los jefes de los bloques parlamentarios del Congreso, los radicales Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado).

"No nos enojemos con el que no nos acompañó, pongámonos en su lugar y digámosle 'te necesito', no perdamos el esfuerzo que hicimos, esta oportunidad los argentinos no la podemos perder", les dijo Macri a sus funcionarios en una reunión en la que hubo una fuerte arenga de Carrió, en el marco de llamado general a la "humildad" y a "salir al barro" para reconquistar el voto perdido, según señaló la agencia oficial de noticias Télam.

Elisa Carrió, ovacionada: "No nos tienen que doblegar los corruptos, nos van a sacar muertos de Olivos"



"Fue un error no comprender la angustia de la gente por la situación económica", lamentó Macri ante el shockeante resultado electoral, admitiendo que atravesar esa coyuntura de los últimos tres años "para muchos argentinos fue como subir al Aconcagua".

También hablaron, como suelen hacerlo, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aunque los más críticos fueron los jefes de los bloques parlamentarios del Congreso, los radicales Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado).



Naidenoff dijo que era momento de "ir y pisar el barro" al referirse a la necesidad de contactarse con los votantes. Asimismo, Vidal fue aplaudida de pie luego de dar su discurso.



El otro orador de la mañana fue el compañero de Macri en la fórmula presidencial, el senador peronista Miguel Pichetto, que consideró que "acá no empezó ninguna transición" sino que hay un "momento político es el de la lucha por el poder".​

HB