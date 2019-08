Cambios en el gabinete: quiénes son los funcionarios que podrían salir y sus posibles reemplazantes

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fueron los grandes ausentes en las numerosas conferencias de prensa que brindaron funcionarios nacionales para explicar las medidas económicas que anunció el Gobierno esta semana, luego de la catastrófica y sorpresiva derrota oficialista en las PASO. Si bien ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo en los últimos meses, su ausencia en los últimos días agigantó los rumores de su renuncia, que fue desmentida varias veces, como posibles fusibles de recambio del presidente Maurcio Macri.

Peña es señalado como uno de los principales responsables de la derrota electoral, en buena parte porque su oficina se encarga de las encuestas que no registraron la ventaja de 15 puntos que obtuvo Alberto Fernández en los comicios del domingo. Con varios enemigos dentro y fuera del Gabinete, donde aparece como "los ojos" del jefe de Estado, lleva varios meses esquivando la renuncia. Después de las críticas por la crisis económica que se desató en abril de 2018, se salvó del recambio en octubre de ese año, aunque perdió a sus dos principales espadas, los luego reciclados vicejefes Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. En abril de 2019 también tuvo que desmentir su renuncia al asegurar que no es su "decisión", sino del "Presidente". "Yo trabajo con Macri hace 17 años y estaré dónde él me pida estar", aseveró. En aquel entonces, después de varios meses de silencio, el jefe de Gabinete salió a ratificar la candidatura de Macri y descartó el famoso "Plan V" que proponía a la gobernadora María Eugenia Vidal como candidata para la Casa Rosada. Un proyecto que en La Plata hoy lamentan no haber implementado.

Peña fue considerado "soldado de Macri" durante toda la gestión, pero también fue la primera cabeza que se pidió en cada crisis económica y política, en especial en las internas que vivió el PRO con el radicalismo, y ayer no fue la excepción. Para su puesto sonó fuerte el nombre del senador y actual candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, quien lo acompañó al Presidente en la polémica conferencia de prensa que brindó el lunes 12 de agosto.

"Desconozco absolutamente las versiones que están dando vueltas, yo no tuve ningún tipo de ofrecimiento", explicó Pichetto. En declaraciones al canal con TN agregó que "el Presidente es el que decide este tipo de cambios o ratificación del actual Gabinete. Es una decisión que evaluará y tomará él. Así funciona el sistema presidencial en Argentina". Hasta este viernes 16 de agosto no había precisiones sobre la salida de Peña.

Del 28D a la renuncia, crónica de una caída anunciada

Nicolás Dujovne fue el otro protagonista de los rumores de renuncia. Cuestionado por el plan económico, el Gobierno impulsa esta semana medidas heterodoxas, casi kirchneristas, para intentar salir de la crisis generada por la devaluación. Mientras tanto, circulan las dudas sobre el acuerdo del FMI, de los que el experiodista es uno de los principales encargados, ya que los nuevos bonos y subsidios podrían llevar a incumplir las metas fiscales del pacto. Desde el Hacienda todavía desmentían este jueves su renuncia: "Hasta que me fui del Ministerio hace 30 minutos estaba en funciones", dijeron fuentes de la cartera de Hacienda a PERFIL.

Uno de los nombres que circuló para su reemplazo es el del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, uno de los que le ofreció su dimisión a Macri el domingo tras la derrota. Fuentes del oficialismo desmintieron a este medio su llegada a Hacienda: "Es inverosímil la ida a Economía cuando Frigerio es el interlocutor de Mauricio Macri con el Frente de Todos", justificaron.

Mientras tanto, el radical y amigo de Elisa Carrió, Mario Negri, fue uno de los candidatos que se barajó para tomar el puesto que dejaría Frigerio, en caso de reemplazar a Dujovne. Otros nombres que se mencionan para hacerse cargo de la economía hasta el 10 de diciembre fueron Dante Sica, ahora en el Ministerio de Producción y Trabajo, y Hernán Lacunza, a cargo de la cartera económica bonaerense.

DR/FF