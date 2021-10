En el Gobierno lamentan las duras críticas de Hebe de Bonafini pero no le contestarán

Las declaraciones de Hebe de Bonafini rara vez pasan inadvertidas. Por lo general disparan contra la oligarquía, el imperio, los inmigrantes bolivianos o los presos comunes. Esta vez fue directamente contra el presidente Alberto Fernández. "Siempre se junta con los ricos, pero no nos escucha", le dijo este domingo 17 de octubre en Plaza de Mayo durante el acto por el Día de la Lealtad. En el Gobierno los dichos de la líder de Madres de Plaza de Mayo no cayeron para nada bien. Distintas fuentes coincidieron que sus comentarios no tienen peso en la toma de decisiones pero reconocen que "no favorece a la coalición".

En la Casa Rosada aseguran que no le contestarán y dejarán pasar sus frases. Incluso, varios voceros se negaron a opinar de los dichos. La intención del Gobierno es cuidar la comunicación oficial y que no trascienda información que pueda debilitar aún más a la coalición. La única que habló on the record fue la flamante “portavoz” presidencial, Gabriela Cerruti.

"Nos da mucha tristeza lo que pasa. Porque usted siempre se junta con los ricos, pero a nosotros no nos escucha", Hebe de Bonafini.

"Cuando se hacen movilizaciones y hay diferentes discursos nos parece razonable que cada uno exprese hacia donde quiere profundizar", dijo la ex diputada para intentar quitarle dramatismo. Con la misma intención, señaló: “Conocemos, respetamos y queremos a Hebe de Bonafini. Conocemos su discurso y su vocación por determinadas políticas".

Sin embargo, el malestar generalizado que se vive en el Gobierno también caló en las declaraciones de Hebe de Bonafini. “Ya estamos acostumbrados a este tipo de comentarios”, explicó a PERFIL una fuente del ala albertista del Frente de Todos. Entienden que “no hacen más que golpear una estrategia”. “Esto es una coalición. No hay que ser señoras gordas y sonrojarse” con lo que hace o deja de hacer el Gobierno, dijo este lunes 18 de octubre un hombre del equipo presidencial.

En una fuerte crítica a Fernández, Hebe de Bonafini señaló: "Nos da mucha tristeza lo que pasa. Porque usted siempre se junta con los ricos, con IDEA, con los grandes empresarios, pero a nosotros no nos escucha".

Andrés "El Cuervo" Larroque con Hebe de Bonafini en el acto por el Día de la Lealtad

Pero la referente de Madres pisó más fuerte y vinculó a Fernández con Mauricio Macri: “Usted quiere que le paguemos la deuda de Macri, que es el chorro más grande del país”. Así, se preguntó: “¿Qué tenemos que hacer con alguien que se robó el país si al pibe lo matan por la espalda?”. “Les pido que nos escuche, que nos atienda. Somos millones. La mitad de la población está pobre y está más pobre", reclamó.

Desde la Casa Rosada le confirmaron a PERFIL que no van a contestar este tipo de declaraciones, por dos cuestiones. Primero porque no es gratis tener de enemiga a Hebe de Bonafini y segundo porque coinciden en el diagnóstico de que “nadie esperaba estar en está situación económica en el segundo año de Gobierno”.

Sin embargo, enfatizan que las críticas “no son nuevas”. “Somos una coalición”, dijo esta mañana un vocero que lamentó los dichos y comparó la amplitud del Frente de Todos con lo que pasó en enero en Estados Unidos: “Los de Trump eran todos republicanos formales y terminaron entrando disfrazados a reventar el Capitolio”.

A contrario del gobierno y la CGT, Andrés “Cuervo” Larroque dijo que va a marchar el 17 de octubre

En el kirchnerismo hacen una lectura distinta de las críticas que lanzó una de las principales oradoras en el acto por el Día de la Lealtad. Explican que “no fue un acto del Gobierno”. “Alberto quería hacerlo, después dijo que no. El jueves salió el Cuervo (Larroque) a decir que iba a ir a la marcha. Y a las cuatro, cinco, horas el Presidente dice que vayan. Pero no nunca quedó en claro si iba a ir, de hecho, no apareció”, recriminó una fuente del kirchnerismo para explicar que los dichos de Hebe contra el jefe de Estado no fueron en un acto que organizó el Gobierno.

“Después se sumaron todos. La que siempre dijo que iba a ir era Hebe”, destacó y agregó que “por Alberto terminó yendo Tolosa Paz” y Santiago Cafiero. Incluso se vio a la candidata a diputada por Buenos Aires y al ex jefe de Gabinete juntos por Avenida de Mayo. También posaron en algunas fotos con el gobernador Axel Kicillof y sus flamantes ministros, Leo Nardini y Cristina Álvarez Rodríguez.

En el kirchnerismo reconocen que lo que dijo la referente de Madres el domingo fue, al menos, una “crítica dura”. También algunos dirigentes deslizan que coinciden en lo que plantea, y avalan la palabra de Hebe de Bonafini en público. “Nunca es el mejor momento para hacerlo. Pero hay veces que no es oportunismo, si no que te empuja la crisis”, explicó a este medio un hombre fuerte de La Cámpora.

Lo que aún le cuesta reconocer al albertismo es que estas declaraciones cada vez comienzan a tener más peso en la coalición. Hebe de Bonafini estuvo acompañada por el ex vicepresidente Amado Boudou. También se acercó a la carpa que montó la organización Madres de Plaza de Mayo el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “El Cuervo” Larroque.

