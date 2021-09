Amado Boudou reapareció junto a Hebe de Bonafini en Plaza de Mayo

Amado Boudou se mostró junto a Hebe de Bonafini en el marco de la clásica ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Se trata de la primera aparición pública del ex Vicepresidente luego de haber sido excarcelado por corrupción en julio de este año.

En medio del temblor político en torno al gabinete nacional, esta tarde el ex Vicepresidente reapareció públicamente para acompañar a las Madres de Plaza de Mayo, que como todos los jueves se reunieron pasadas las 15 horas no solo para exigir memoria, verdad y justicia por los desaparecidos de la última dictadura militar sino también para marcarle la cancha al convulsionado Gobierno.

Las Madres de Plaza de Mayo este jueves 16 de septiembre.

Amado Boudou en libertad: "Quedan casos como el de Milagro Sala y otros presos políticos"

“Queremos saber qué pasó entre las bambalinas”, dijo Bonafini en relación a la crisis política del oficialismo, en un acto del que participó el ex ministro de Economía. “Peleen por la dignidad y el trabajo, no hay otra salida para el pueblo. No sirven las ollas de comida. No quiero juntar comida para mi pueblo pobre, quiero trabajo”, exclamó la referente de derechos humanos y fue ovacionada por la multitud, entre los que se encontraba el ex Vicepresidente de la Nación.

Fiel a su estilo descontracturado, Boudou vistió una remera y jeans negro y no dio declaraciones a la prensa ni habló en público. El ex número dos de Cristina Kirchner se limitó a apoyar a Hebe de Bonafini, a quien aplaudió de pie tras un extenso discurso.

El economista fue puesto en libertad condicional el pasado 22 de julio en base a la decisión del juez de Ejecución, Ricardo Basílico, tras cumplir las dos terceras partes de su condena por la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica. Parte de la condena de cinco años y diez meses de prisión es la inhabilitacion a ejercer cargos publicos.

A pesar de que la condena aún vigente no lo imposibilitaba a votar en las elecciones primarias del 12 de septiembre -incluso figuraba en el padrón-, el ex Vicepresidente no participó de la jornada electoral que mostró el enojo de la sociedad hacia el gobierno de Alberto Fernández. El ex funcionario debía votar en la Escuela EP N°10 ubicada en Avenida Mitre 2985 en la localidad bonaerense de Sarandí, al sur del conurbano.

Kulfas cruzó a Boudou: "Ojalá contara con la situación económica que tenía él cuando era ministro"

En línea con la crisis política que enfrenta a los distintos sectores de la coalición gobernante -Frente de Todos-, desatada por las presentaciones de renuncias de funcionarios kirchneristas, Amado Boudou analizó la dura derrota del oficialismo, haciendo foco en la economía.

De esta manera, apuntó contra Martín Guzmán, el ministro de Economía cuestionado por referentes del cristinismo, como reflejó la economista y diputada kirchnerista Fernanda Vallejos en el audio filtrado esta tarde.

“Los números socioeconómicos en los cuales se votó fueron muy significativos para esta elección. Esto no es un tema nuevo, por lo menos para nosotros. Pero está la visión del ministro Guzmán, que fue en el sentido contrario y te diría que hasta contra pelo de lo que fue señalando el Presidente en la campaña”, dijo el economista en diálogo con AM750, y explicó que la responsabilidad es del titular de la cartera de Economía al no interpretar a la sociedad “que no llega a fin de mes”.

cd / ds