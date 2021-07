Amado Boudou en libertad: "Quedan casos como el de Milagro Sala y otros presos políticos"

El ex vicepresidente Amado Boudou aseguró no tener deseos de realizar “un gran festejo”, luego de recibir el beneficio de la libertad condicional por haber cumplido las dos terceras partes de su condena a 5 años y 10 meses de prisión, dictada en agosto de 2018. Según la justicia, Boudou realizó una maniobra para quedarse con la imprenta Ciccone Calcográfica, responsable de imprimir billetes en el país, cuando era ministro de economía.

“No ha habido un cambio en el sistema de justicia. Quedan casos como el de Milagro, las prisiones preventivas de Julio De Vido”, señaló Boudou. “En definitiva yo cumplí los dos tercios de la condena. No pierdo de vista que es un paso importante”, remarcó.

El ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner en las elecciones de 2011, habló sobre la imposibilidad de ejercer cargos públicos, pese a poder circular en libertad. "Me gustaría que se revierta la imposibilidad de ejercer cargos públicos, aunque tenemos que entender que política se puede hacer en todos lados, no hace falta un cargo. Tenemos que entender la política por fuera de esas vanidades”, sostuvo.

Boudou cumplía prisión domiciliaria en un inmueble del barrio de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires, desde el 6 de abril de 2020, cuando la emergencia decretada por la pandemia de COVID 19 le abrió esa posibilidad.

"El caso Ciccone fue una parodia de un juicio", indicó quien también fue ministro de economía. "El tribunal judicial convalidó una sentencia mediática ya escrita hacía muchos años, en mi caso la sentencia ya estaba escrita en los medios y la convalidó el tribunal", aseguró.

Cómo ve su futuro en la política Amado Boudou

"Ahora me gustaría colaborar en la formación y en la generación de ideas y de un programa", señaló Boudou, quien aseguró que no había salido de su domicilio pese a ser liberado.

"El gran logro del neoliberalismo es que los partidos políticos sean cáscaras vacías sin un programa que los represente. El macrismo fue tan brutal en pocos años que eso está en la memoria muy cerquita", afirmó

En relación a las elecciones legislativas de 2021, sostuvo que "se dirimen 2 modelos y va a parecer una elección de Poder Ejecutivo". Ese sería el motivo por el que no compiten el ex presidente Mauricio Macri y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Para que no se note lo que hicieron el macrismo saca a Macri y a Bullrich de la contienda. Pero las caras representan lo mismo"

Noticia en desarrollo...