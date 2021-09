Jorge Asís: "El desencanto de Cristina con Guzmán tiene mucho que ver con el fracaso electoral"

El periodista y analista político, Jorge Asís, habló sobre la relación entre Cristina Kirchner y Martín Guzmán, en medio de una ola de renuncias de funcionarios, y consideró que "el desencanto que siente ella" por él "tiene mucho que ver con el fracaso electoral".

"Cualquier ministro digno después de un colapso tiene que poner su renuncia a disposición. Mientras tanto, el gran error de CFK fue designar a Martín Guzmán. El desencanto que siente ella tiene mucho que ver con el fracaso electoral", dijo Asís en A24.

En relación a la crisis existente en el gabinete, anticipó que "se va a aclarar" pero que para que eso pase, Alberto Fernández "va a tener que entregar algo". Con respecto a la imagen particular del presidente, insistió en que "no tiene tampoco tanta chapa".

"Haberse puesto la campaña al hombro fue un error. En cada discurso que da pierde por lo menos 5.000 votos", remarcó Asís sobre Alberto Fernández. Sin embargo, volvió a opinar: "No creo que sea nada que no se pueda resolver. Para mí no es tan dramático".

Sobre el actual escenario político oficialista, dijo: "Hay tres patas: La Cámpora, la doctora y el gobernador bonaerense Axel Kicillof que quieren cambios; por otro lado, Alberto y sus amigos que los rechazan. En el medio del conflicto Massa".

Dentro del abanico oficialista, el periodista y analista político indicó que el presidente de la Cámara de Diputados es el único que "está más cerca de generar inversiones" y "resolver las problemáticas que generó la dura caída del Frente de Todos en las PASO".

Acto seguido, reflotó uno de los posibles proyectos que el gobierno tendría en mente, y que mencionó en emisiones pasadas, con respecto a la creación de dos superministerios: "Uno sería para Máximo Kirchner y el otro para el mismo Massa".

"Uno incluiría todo lo que tenga que ver con economía, producción, energía", a cargo del presidente de la Cámara de Diputados y el otro "con trabajo, desarrollo y seguridad social", que sería para el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

A luz de la derrota que sufrió el oficialismo en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) legislativas del domingo 12 de septiembre, consideró que el gobierno "tiene que olvidarse del frepasismo y hacer peronismo, capitalismo con justicia social".

En los últimos tramos del diálogo televisivo, opinó para concluir que "el boleto para noviembre está picado, no hay manera de alterar los guarismos. Ya perdiste. Lo peor que podés hacer ahora es hacer anuncios, repartir dinero".

