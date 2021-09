Fernando "Chino" Navarro pidió no "dramatizar" la crisis del Gobierno: "No está explotando el país"

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, habló el miércoles 15 de agosto sobre la ola de renuncias presentadas frente a Alberto Fernández y consideró que "no hay que dramatizar" además de que "el país no está explotando".

"No hay que dramatizar. El país no está explotando. El presidente asumió la derrota y no culpó a nadie. Y sobre ésta situación, hay debates que venían de antes. Con respecto a las renuncias, su ofrecimiento es equivocado", dijo Navarro a Todo Noticias.

Bajo la misma línea, resaltó: "Este tipo de medidas no ayudan. Quien haya tomado la decisión, debe recapacitar. Por ahí se tomaron con la mejor intención pero eso no quita que se hayan equivocado y sea un acto erróneo. Pero no dramaticemos. No es un caso institucional".

Cinco ministros presentaron este miércoles su renuncia al presidente Alberto Fernández, quien aún debe decidir si las acepta, tras la inesperada derrota electoral sufrida por el oficialismo hace tres días en primarias legislativas, que derivó en una crisis política dentro del Frente de Todos.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, fue el primero en ofrecer su renuncia. Poco después le siguieron los titulares de las carteras de Justicia, Martín Soria; de Ciencia, Roberto Salvarezza; de Ambiente, Juan Cabandié; y de Cultura, Tristán Bauer, considerados como cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

JFG / ds