"¡Fuerza Alberto!": organizaciones sociales convocaron a una marcha en apoyo a Fernández

En medio de las presiones del sector de la vicepresidenta Cristina Kirchner para forzar cambios en el Gabinete, el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales convocaron a una movilización para mañana jueves 16 de septiembre a Plaza de Mayo en apoyo al Gobierno nacional y en particular al presidente Alberto Fernández.

"¡Fuerza Alberto!", reza el posteo que acompaña del Movimiento Evita el flyer con la convocatoria a las 15:00 en la emblemática Plaza de Mayo, bajo la consigna "por la unidad del Frente de Todos, a bancar al Gobierno".

"Desde el Movimiento Evita, en toda su extensión territorial y federal, expresamos nuestro apoyo contundente al Presidente de la Nación Argentina, compañero Alberto Fernández", destaca en un comunicado el movimiento social liderado por el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y por el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro.

Fernando "Chino" Navarro pidió no "dramatizar" la crisis del Gobierno: "No está explotando el país"

"Creemos que la discordia poco ayuda a la reconstrucción de un país que está atravesando una de las peores crisis de nuestra historia. Las pujas internas de la dirigencia política no deben entorpecer la urgente necesidad de trabajo mancomunado, generoso y sacrificado para impulsar el crecimiento económico y la justicia social que demanda nuestra sociedad", agregaron.

"El sufrimiento de nuestro pueblo ante la situación que vivimos amerita de mucha responsabilidad. Esperamos que toda la dirigencia del Frente de Todos esté a la altura de las circunstancias y que trabajemos en unidad para saldar las deudas pendientes que tenemos con nuestra sociedad", sostuvieron.

A su vez, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando Navarro, en diálogo con TN, manifestó: "Este tipo de medidas no ayudan. Quien haya tomado la decisión, debe recapacitar. Por ahí se tomaron con la mejor intención pero eso no quita que se hayan equivocado y sea un acto erróneo. Pero no dramaticemos. No es un caso institucional".

La convocatoria del Movimiento Evita a una marcha en apoyo a Alberto Fernández.

En el mismo sentido se expresó Somos Barrios de Pie, la organización social que se encuentra en vías de fusión con el Movimiento Evita, y que tiene a Daniel Menéndez como coordinador nacional y candidato a diputado nacional en el puesto 16.

"Desde Somos Barrios de Pie expresamos nuestro apoyo al presidente de la Nación Alberto Fernández. Valoramos el mensaje que nos expresó el pasado domingo, entendiendo que el pueblo demanda corregir errores y honrar el mandato que nos llevó a ganar las elecciones en 2019: empezar por quienes están al último para llegar a todos y todas. Ese camino de reconocimiento y autocrítica es el correcto", expresó la agrupación.

Según Barrios de Pie, "el mensaje de las urnas es claro: ha habido errores que no deben repetirse y hay enormes deudas internas que no han sido saldadas.".

"El pueblo argentino exige que corrijamos el rumbo y aceleremos las respuestas concretas. Es imprescindible que escuchemos el mandato popular. Urgente que reforcemos nuestra responsabilidad para cuidar nuestro frente político, porque ante las divisiones sólo festeja la misma oposición que endeudó a nuestro país y empobreció a nuestro pueblo. En unidad, pluralidad y con renovado compromiso con nuestro pueblo", indicó.

Tras un día de máxima tensión, Fernández regresó a Olivos con apoyos pero sin definiciones

Los apoyos que recibió Alberto Fernández

Fernández también recogió apoyos del Partido del Trabajo y la Equidad (PARTE), espacio político que fundó y del cual fue referente hasta asumir como presidente del Partido Justicialista.

"Expresamos nuestro apoyo incondicional al presidente de la Nación, Alberto Fernández", publicó el partido político, y agregó: "La sociedad argentina no demanda peleas entre dirigentes sino diálogo para salir de la crisis".

A su vez el Grupo Callao, think tank "albertista" del cual surgieron dirigentes como Santiago Cafiero y Matías Kulfas, se expresó en el mismo sentido: "Todo nuestro apoyo a @alferdez, síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos: un país con trabajo, educación, salud y seguridad. Un país con más derechos, más democracia y más igualdad".

El planteo que ubica a Alberto Fernández como "síntesis de la unidad" fue el eje discursivo del guión acordado por ministros y organizaciones para salir a "bancar" al presidente en medio de la arremetida del kirchnerismo para forzar decisiones en la composición del Gabinete y en el rumbo político y económico.

